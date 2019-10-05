Футбол
Sportbox.RUСлуцкий опроверг стереотип о пьющей России
Да, а про алкоголь среди россиян является стереотипом. Вы думаете, что в России все любят алкоголь, но это неправда, — сказал Слуцкий.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Проблема Слуцкого в стабильности. У «Витесса» ее нет, но помогла ошибка вратаря
Спорт день за днем15:57
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 18:27, Вашингтон
Политика
Вице-премьер России Борисов встретится с президентом Венесуэлы Мадуро
Вице-премьер России Юрий Борисов в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Известия 10:11
Политика
Президент Литвы оценил сроки возможного захвата своей страны Россией
В интервью CNN, опубликованном 3 октября, литовский лидер оценил сценарий аналитиков центра RAND, согласно которому Россия способна занять территорию Литвы менее чем за двое суток.
Известия 15:46
Происшествия
Совладелец сети блинных «Теремок» Роман Фукс объявлен в розыск
В Таганском районом суде агентству сказали, что следствие будет просить о заочном аресте Фукса.
Эхо Москвы 07:30
Футбол
Ибрагимович купил «Феррари» за € 1,5 млн
Цена вопроса – € 1,5 млн. 3 октября самый эксцентричный футболист современности Златан Ибрагимович отпраздновал очередной день рождения.
Чемпионат 16:00
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
РИА Новости 11:44
Кино
Кевин, Ровена и братья Винчестеры на новых кадрах 15 сезона «Сверхъестественное»
Popcornnews.ru 03 октября в 06:15
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Экономика
Выплата пенсионерам от 5 до 15 тысяч единовременно: дано разъяснение
Отмечается, что выплата полагается гражданам от Пенсионного фонда РФ. Единовременно пенсионеры могут получить от 5 до 15 тысяч рублей.
Primpress.ru вчера в 05:10
Шоу-бизнес
Дочь онкобольной Заворотнюк прервала молчание и вернулась в соцсети
Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк прервала долгое молчание и вернулась в соцсети, написав пост в своем аккаунте в Instagram.
Ugpressa.ru 09:30
Общество
Сеть захватила новая оптическая иллюзия с лестницей
В соцсети Twitter обсуждают новую оптическую иллюзии с винтовой лестницей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.
Известия 13:01
Происшествия
Число жертв протестов в Ираке возросло до 65 человек
Число жертв протестов в Ираке со 1 октября увеличилось до 65 человек.
Вести.Ru вчера в 18:45
Шоу-бизнес
Муж вынужденно оставил онкобольную Заворотнюк
Супруг Анастасии Заворотнюк, у которой обнаружили рак и шансов на выздоровление нет, оставил ее из-за подготовки к работе, хотя до этого якобы отказался от выступлений, чтобы находиться рядом с женой.
Утро.ru вчера в 03:33
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет на PC 5 ноября
Red Dead Redemption 2 вышла на PlayStation 4 и Xbox One в октябре 2018 года.
Cyber.sports.ru вчера в 10:41
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия 15:35
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Сочи» благодаря дублю Соболева
«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в выездном матче 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Sport24.ru 13:55
Здоровье
Ребенка родившей в Турции россиянки эвакуируют в Челябинск
Ридус вчера в 11:58
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая
Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Слово и Дело 02 октября в 16:09
Политика
Путин критично высказался о выступлении Греты Тунберг
Выступление 16-тилетней экоактивистки Греты Тунберг на саммите по климату в ООН раскритиковал президент РФ Владимир Путин.
Neva.Today 02 октября в 10:07
Кино
В Москве стартовал фестиваль Comic Con Russia 2019
В столице России стартовало главное для всех поклонников комиксов, фильмов, сериалов и видеоигр событие - фестиваль Comic Con Russia 2019 и ИгроМир.
Kinonews.ru 03 октября в 16:19
Происшествия
На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ
В Горячем Ключе ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 07:28
Культура
Шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»
КП - Донецк вчера в 17:07
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Футбол
Головин получил красную карточку в матче «Монако» с «Монпелье»
Подопечные Леонида Жардима проиграли хозяевам поля со счетом 1:3. Российский полузащитник монегасков Александр Головин был удален с поля.
Вести.Ru 16:39
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru вчера в 02:45
Футбол
Гол Милнера с пенальти принес «Ливерпулю» победу над «Лестером»
Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Садио Мане и Джеймс Милнер.
Газета.Ru 11:56
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия 02 октября в 17:50