Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUСлуцкий опроверг стереотип о пьющей России

Да, а про алкоголь среди россиян является стереотипом. Вы думаете, что в России все любят алкоголь, но это неправда, — сказал Слуцкий.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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