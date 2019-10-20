Отсюда вы узнаете, что Леонид Слуцкий, кажется, проводит свой сильнейший сезон в европейской карьере. В очередном туре Эредивизи команда Леонида Слуцкого обыграла на выезде «Венло» со счетом 4:0 и набрала 23 очка после десяти туров.

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