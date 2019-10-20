Футбол
Sports.ruСлуцкий побил рекорд Кумана: это лучший старт «Витесса» в истории
Отсюда вы узнаете, что Леонид Слуцкий, кажется, проводит свой сильнейший сезон в европейской карьере. В очередном туре Эредивизи команда Леонида Слуцкого обыграла на выезде «Венло» со счетом 4:0 и набрала 23 очка после десяти туров.
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ФРС начинает принудительное ослабление доллара США
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Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Ростов» в чемпионате России
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Судно с американскими катерами для Украины зашло в Черное море
Сухогруз Ocean Freedom под флагом США вошел в Черное море, он везет предназначенные для Украины американские патрульные катера, сообщил руководитель проекта «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко.
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При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
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В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
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