Футбол

Sports.ruSports.ruСлуцкий побил рекорд Кумана: это лучший старт «Витесса» в истории

Отсюда вы узнаете, что Леонид Слуцкий, кажется, проводит свой сильнейший сезон в европейской карьере. В очередном туре Эредивизи команда Леонида Слуцкого обыграла на выезде «Венло» со счетом 4:0 и набрала 23 очка после десяти туров.
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Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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