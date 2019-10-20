Футбол
Матч ТВСлуцкий отреагировал на исторический рекорд «Витесса»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Венло» (4:0), благодаря которой команда превзошла свой клубный рекорд, набрав 23 очка в 10 стартовых турах чемпионата Нидерландов.
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Слуцкий проводит сильнейший евросезон в карьере: рекорд с «Витессом» и 3-е место в Голландии
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