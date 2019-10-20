Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Венло» (4:0), благодаря которой команда превзошла свой клубный рекорд, набрав 23 очка в 10 стартовых турах чемпионата Нидерландов.

Кино Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем Студия Sony Pictures опубликовала трейлер фильма "Бладшот". Главную роль в экранизации одноименного комикса сыграл Вин Дизель.

Здоровье Названы часто игнорируемые больными признаки рака полости рта Доктор Мясников перечислил провоцирующие развитие рака продукты В числе причин плохая гигиена полости рта, питание с низким содержанием витаминов, частое потребление мяса и жареной пищи, механические повреждения, гены, вирусные, грибковые инфекции, пишет "Медик Форум".

Шоу-бизнес Рудковская рассказала о разводе Продюсер Яна Рудковская вспомнила тяжелый развод с бывшим мужем Виктором Батуриным, в процессе которого едва не лишилась сыновей.

Политика В порт Одессы прибыли американские катера Island Напомним, ранее США продали Украине два списанных катера, которые войдут в состав ВМС Украины под именами Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск».

Экономика Акции «Яндекса» подорожали на 8% на Московской бирже Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,3% (до 2094 руб. за штуку) на новостях об изменениях в законопроекте о значимых интернет-ресурсах, следует из данных биржи.

Общество Директор хора имени Веревки раскрыл, сколько ему заплатили за песню про дом Гонтаревой Генеральный директор и худрук украинского хора имени Веревки Зиновий Коринец в комментарии "24 каналу" рассказал, кому принадлежала идея исполнить скандальную композицию про поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и сколько денег коллектив получил за это Коринец сказал, что идея номера принадлежала режиссерам "Квартала 95".

Авто Составлен топ-5 лучших недорогих кроссоверов для российской зимы Замкнули пятерку лучших кроссоверов для зимы по версии CarsWeek самый популярный китайский SUV в России – Geely Atlas (от 1 445 000 рублей за комплектацию с полным приводом) и совсем новый купе-кроссовер Renault Arkana, полный привод для которого доступен, начиная с версии Drive стоимостью от 1 185 000 рублей.

Политика Россия и Египет хотят возобновить авиасообщение Лидеры Египта и России обсудят восстановление авиасообщения между странами в рамках саммита «Россия — Африка», который состоится в Сочи 23–24 октября.

Кино Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы о супергероях студии Marvel Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола высказал критику в отношении фильмов о супергероях, которые были сняты студией Marvel, поддержав мнение Мартина Скорсезе.