Футбол

Матч ТВМатч ТВСлуцкий отреагировал на исторический рекорд «Витесса»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Венло» (4:0), благодаря которой команда превзошла свой клубный рекорд, набрав 23 очка в 10 стартовых турах чемпионата Нидерландов.
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Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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