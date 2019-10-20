Футбол
Матч ТВСлуцкий отреагировал на исторический рекорд «Витесса»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Венло» (4:0), благодаря которой команда превзошла свой клубный рекорд, набрав 23 очка в 10 стартовых турах чемпионата Нидерландов.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 10:08, Ашберн
Общество
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
РИА Новости 04:32
Футбол
«Спартак» мог надолго стать фаворитом номер один в нашем чемпионате». 47 вопросов Дмитрию Аленичеву
Зачем красно-белые топчут и топят «Спартак»
Матч ТВ 05:52
Политика
Лавров признался, за что ему было стыдно
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ему неудобно и даже стыдно за некоторые моменты в истории нашей страны.
Слово и Дело 06:40
Политика
Трамп отказался от проведения саммита G7 на своем курорте в Майами
Президент США Дональд Трамп сообщил, что отказался от идеи проведения саммита Группы семи на своем курорте Trump National Doral Miami.
ТАСС вчера в 22:38
Общество
В Гидрометцентре объяснили тёплую осень
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».
RT на русском вчера в 23:51
Футбол
ЦСКА упустил победу над «Уфой» в матче чемпионата России
Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче 13-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 09:00
Шоу-бизнес
В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! 18 октября в 04:24
Футбол
«Интер» обыграл «Сассуоло» в матче серии А
"Интер" (21 очко) занимает второе место в турнирной таблице серии А, уступая один балл лидирующему туринскому "Ювентусу", "Сассуоло" (6) находится на 16-й строчке.
РИА Новости 08:41
Политика
Новак назвал основу для партнёрства по газу с Украиной в 2020 году
Новак считает, только такое предложение со стороны России может служить основой для дальнейшего сотрудничества с нового года.
Южный Федеральный 05:15
Хоккей
«Барыс» обыграл «Витязь» в овертайме
Советский спорт 09:36
Общество
Украинский Су-27 на авиашоу сдул несколько человек
В интернете стали популярными видеоролики с украинским истребителем Су-27, который на авиашоу сдул людей, находившихся рядом.
Радио Комсомольская правда 18 октября в 15:10
Общество
Появились первые фото со свадьбы Дженнифер Лоуренс
19 октября Дженнифер Лоуренс (29) в строжайшей секретности сыграла свадьбу с директором арт-галереи Куком Маруни (34).
Lisa.ru 08:15
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Лас-Вегасе
Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в одиночном разряде у женщин на этапе Гран-при фигуристов Skate America, проходившем в Лас-Вегасе.
REGNUM 02:14
Общество
В РПЦ раскритиковали мужчин за любовь к футболу
Газета.Ru 04:53
Здоровье
Какие продукты содержат много кальция, рассказали специалисты
Пермь открытая 08:04
Игры
«Она вернула мне веру в игры по Star Wars»: первые отзывы критиков о Fallen Order
Недавно ЕА собрала журналистов со всего мира, дав им возможность три часа лично опробовать Star Wars Jedi: Fallen Order — третий проект издательства по франшизе в рамках текущего договора с Disney и первую крупнобюджетную сюжетную игру по вселенной со времён The Force Unleashed II.
Игромания.ру 17 октября в 12:10
Армия и оружие
Американцы бросили свою военную базу в Сирии
Группу российских журналистов из разных СМИ к оставленной американцами базе сопровождали спецназовцы сирийской армии, а также российская военная полиция.
Хакасия-Информ вчера в 05:38
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия 00:55
Общество
Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
Значимыми, по версии депутата, предлагается считать сайты, страницы сайтов, информационные системы или компьютерные программы, которые позволяют их владельцу собирать информацию о пользователях, находящихся на территории России.
РБК 18 октября в 15:32
Общество
Установлен мировой рекорд по длительности беспосадочного авиаперелёта
Рейс Нью-Йорк — Сидней авиакомпании Qantas Airlines, который длился 19 часов 15 минут, стал самым долгим беспосадочным перелётом в мире.
RT на русском вчера в 22:10
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию
Как пишет "Российская газета", такая возможность появляется, если гражданину до пенсии по возрасту осталось два года, а найти работу он не может.
Вести.Ru 04:31
Происшествия
Один человек погиб в результате ДТП на трассе «Таврида» в Крыму
В Крыму один человек погиб, еще шесть пострадали в результате аварии с участием легковушки и микроавтобуса.
РБК 05:32
Культура
Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
Культуромания 18 октября в 07:36
Общество
Новозеландским солдатам разрешат краситься и носить накладные ресницы
Силы обороны Новой Зеландии внесли изменения в рекомендации по уходу за собой и внешнему виду служащих, включая мужчин, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 07:39
Авто
НАМИ зарегистрировал названия новых Aurus
Удивительно, что товарные знаки зарегистрированы именно на ФГУП НАМИ, хотя за продвижение и продажи автомобилей новой российской марки отвечает другая структура - ООО "Аурус".
Российская газета вчера в 03:17
Здоровье
Врачи назвали ранние симптомы рака желудка
Ранние признаки рака желудка могут быть схожими с симптомами других заболеваний, поэтому больные зачастую не обращают на них внимания.
UfacityNews.ru 18 октября в 22:51