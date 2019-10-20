Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Венло» (4:0), благодаря которой команда превзошла свой клубный рекорд, набрав 23 очка в 10 стартовых турах чемпионата Нидерландов.

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