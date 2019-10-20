Футбол
Матч ТВСлуцкий отреагировал на исторический рекорд «Витесса»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Венло» (4:0), благодаря которой команда превзошла свой клубный рекорд, набрав 23 очка в 10 стартовых турах чемпионата Нидерландов.
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Слуцкий проводит сильнейший евросезон в карьере: рекорд с «Витессом» и 3-е место в Голландии
Sport24.ruвчера в 10:15
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Известный шоумен, в прошлом - КВНщик, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо сообщает, что назначен на должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
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Автомобилист — Ак Барс 1:6 (3-й период)
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Заместитель помощника государственного секретаря Соединённых Штатов Томас Динанно рассказал, что стало причиной радиоактивного взрыва в селе Нёнокса Архангельской области.
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БК «Олимп»: «Арсенал» победит «Шеффилд Юнайтед» в 9-м туре АПЛ
Аналитики БК «Олимп» считают, что «Арсенал» одержит очередную победу в АПЛ и предлагают поставить на это за 1.91.
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Армия и оружие
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После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото, сообщили СМИ
После прорыва дамбы в Красноярском крае потоком воды унесло вагончик вахтовиков, в котором находилось золото.
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Поклонской отказали в визе в Японию
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Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
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Врачи рассказали, что помогает нормализовать давление без лекарств
Если давление начинает «скакать», нормализовать его, по мнению врачей, в первую очередь помогает специальный рацион из фруктов, круп и овощей, а также адекватная физическая активность.