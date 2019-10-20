Футбол

Матч ТВМатч ТВСлуцкий отреагировал на исторический рекорд «Витесса»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Венло» (4:0), благодаря которой команда превзошла свой клубный рекорд, набрав 23 очка в 10 стартовых турах чемпионата Нидерландов.
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Леонид Слуцкий: «Я не смотрю на рекорды»

Спорт-Экспрессвчера в 00:30

Леонид Слуцкий – обладатель нового рекорда «Витесса»

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Слуцкий проводит сильнейший евросезон в карьере: рекорд с «Витессом» и 3-е место в Голландии

Sport24.ruвчера в 06:15

Как Слуцкий обошёл Кумана

Soccer.ru03:42

Слуцкий отреагировал на исторический рекорд «Витесса»

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Слуцкий отреагировал на исторический рекорд «Витесса»

Sportbox.RUвчера в 02:45

Слуцкий высказался после разгромной победы «Витесса»

Газета.Ruвчера в 01:55
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Происшествия

В Якутске в подъезде обнаружили маленького ребёнка

Следователи организовали проверку по факту обнаружения в подъезде жилого дома в Якутске полуторагодовалого ребёнка.
RT на русском 03:59
Шоу-бизнес

Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 01:47
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Сын Наташи Королевой бросил возлюбленную из-за измены

Сын Наташи Королевой расстался с девушкой.
StarHit.ru 00:00
Здоровье

Медики рассказали, как тело сигнализирует о проблемах с алкоголем

Некоторые люди даже не осознают, что потребление алкоголя стало проблемой.
Волга-Медиа 19 октября в 02:08
Экономика

Акции «Яндекса» подорожали на 8% на Московской бирже

Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,3% (до 2094 руб. за штуку) на новостях об изменениях в законопроекте о значимых интернет-ресурсах, следует из данных биржи.
Ведомости 03:36
Общество

Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз

Известия вчера в 22:49
Экономика

ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы

Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
RT на русском 04:17
Происшествия

В Приморье женщина упала со скалы при попытке сделать селфи

Попытка сделать красивое селфи закончилась для жительницы Приморья смертью — она упала с 70-метровой скалы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете СУ РФ по Приморскому краю.
REGNUM вчера в 22:42
Общество

Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА

В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Известия вчера в 18:08
Политика

Россия и Египет планируют возобновить авиасообщение

Псковское агентство информации 03:32
Происшествия

В США трое военных погибли во время учений

Трое американских военнослужащих погибли и трое пострадали в воскресенье на учениях в штате Джорджия, передает местный телеканал WKRG.
РИА Новости вчера в 12:56
Авто

Toyota начала продажи своего самого дешевого кроссовера

В Китае стартовали продажи субкомпактного кроссовера Yaris LX. Этот автомобиль является самым бюджетным SUV в линейке японской компании.
Тарантас Ньюс 02:27
Экономика

В ФНПР прокомментировали сообщения о массовых сокращениях в 2020 году

Прогнозировать возможные сокращения в будущем году сложно, не ясны отрасли-драйверы развития для создания новых рабочих мест, сообщил РИА Новости зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.
РИА Новости 04:10
Армия и оружие

США установят на корабле первый боевой лазер

По данным портал Drive, лазерный комплекс доставили на базу ВМС США в Сан-Диего; его установят на десантном корабле-доке USS Portland (LPD-27).
Вести.Ru вчера в 19:30
Киберспорт

Overwatch 2 могут анонсировать на BlizzCon

Стример Metro, первым рассказавший про Эш в Overwatch, сообщил, что на BlizzCon 2019 могут анонсировать Overwatch 2. Согласно информации Metro, на выставке не покажут нового героя Overwatch, а вместо этого Blizzard представит Overwatch 2. Он также заявил, что в сиквеле будет система уровней, которые будут влиять на возможности героя.
Cyber.sports.ru 19 октября в 02:51
Армия и оружие

Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России

В рамках стратегических командно-штабных учений «Гром-2019» планировалось провести 16 пусков межконтинентальных баллистических и крылатых ракет, в том числе «Ярса» и «Синевы».
Lenta.ru вчера в 18:58
Шоу-бизнес

Рудковская рассказала о разводе

Продюсер Яна Рудковская вспомнила тяжелый развод с бывшим мужем Виктором Батуриным, в процессе которого едва не лишилась сыновей.
Московский Комсомолец 04:26
Кино

«Малефисента 2» возглавила российский прокат в выходные

Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" (Maleficent: Mistress of Evil) возглавил российский прокат в минувшие выходные.
Piter.tv 02:22
Общество

Малышева назвала три таблетки, необходимые для людей старше 50 лет

ФАН вчера в 07:34
Политика

Медведев предложил сделать административный кодекс понятным

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) должен быть понятным и более приемлемым для целей экономического развития, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью телеканалу «Россия 24», текст которого опубликован на сайте правительства.
РБК 04:12
Игры

Комплект разработчика PlayStation 5 запечатлён на фото

3DNews 19 октября в 15:08
Армия и оружие

Новое американское оружие установило рекорд дальности стрельбы

По словам представителя Northrop Grumman, пушка оснащена калибром 50 мм, что в два раза больше, чем у предшественника, а также имеет более дальний радиус действия.
Ferra вчера в 10:21
Происшествия

Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявили обвинение

Задержанному за убийство девятилетней девочки в Саратове предъявили обвинение в убийстве малолетнего ребенка, передает РИА "Новости" со ссылкой на СК.
Газета.Ru 03:06
Общество

Названы регионы России с самым доступным газом

Жители регионов из первой тройки могут купить на среднюю зарплату наибольшее количество газа — от 15,6 до 20 тысяч кубометров.
Lenta.ru вчера в 19:51
Общество

Экс-управляющий Банка Англии предрек мировой финансовый кризис

По словам бывшего руководителя Банка Англии Мервина Кинга, в ближайшее время может произойти новый мировой финансовый кризис с ужасными последствиями.
Московский Комсомолец вчера в 18:53
Общество

Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра

Газета.Ru вчера в 04:29
Общество

Стала известна стоимость лечения больной раком Анастасии Заворотнюк

Выяснилось, сколько может стоить реабилитация больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает сайт телеканала НТВ.
Сиб.фм 03:33
Футбол

Уткин о Кононове: Этот человек – обманщик, он мне лгал

По словам Уткина, Кононов в «Спартаке» старался говорить по делу, но журналист вынес только то, что этот человек – обманщик, и в дальнейшем, где бы он ни работал, Уткин будет относиться к нему как к чему-то чуть хуже, чем пустое место.
Нева Спорт 03:49
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Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 03:43
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Число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 27

Число пострадавших в результате прорыва дамб и затопления поселка Щетинкино Красноярского края увеличилось с 27 до 44 человек.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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