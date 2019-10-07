Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич в интервью ютуб-каналу «Красава» отметил, что для него Леонид Слуцкий лучше сэра Алекса Фергюсона.

Слуцкий отреагировал на слова Тошича, что он лучше Фергюсона

Наука Российские ученые зафиксировали рекордный выброс метана в Арктике Ученые Томского политеха (ТПУ) вместе с коллегами из других российских научных центров и университетов сообщили о рекордном выбросе метана в Восточно-Сибирском море.

Происшествия Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.

Происшествия Участница команды Высшей лиги КВН умерла от рака Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова.

Общество Курьеры Ozon в Санкт-Петербурге прекратили забастовку Курьеры службы доставки интернет-магазина Ozon в Санкт-Петербурге вернулись к работе, сообщила «РИА Новости» пресс-служба компании.

Авто ОСАГО в России подорожает в два раза Реформа ОСАГО, предполагающая индивидуализацию тарифов, может расширить тарифный коридор уже в следующем году, причем в Москве страховка станет дешевле, а в маленьких городах, наоборот, подорожает более чем в два раза.

Политика В США задержали депутата Госдумы Ингу Юмашеву Посол России в США Анатолий Антонов сообщил журналистам о том, что парламентарий Государственной Думы Инга Юмашева оказалась задержана в аэропорту Нью-Йорка.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».

Политика Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.

Спорт Россию могут отстранить от двух Олимпиад из-за манипуляций с допингом Россия может пропустить Олимпийские игры 2020 и 2022 годов из-за манипуляций с допинг-пробами.

Футбол Комбаров назвал причину отставки Кононова Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал причины отставки Олега Кононова с поста главного тренера московского "Спартака".

Автоспорт Квят объяснил, за что гонщики так любят трассу Гран-при Японии Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», рассказал, почему пилоты так любят трассу, на которой в ближайшие выходные пройдёт Гран-при Японии.

Общество Неожиданные симптомы рака назвал доктор Мясников При появлении симптомов онкологии тело человека меняется. Об этом рассказал доктор Александр Мясников.

Экономика Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс» Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.

Кино В столице завершен Comic Con Russia 2019 Завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, который проходил с 3 по 6 октября в "Крокус Экспо".

Культура Умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась в возрасте 33 лет сегодня, 6 октября.

Общество Росгвардия показала отличительные нагрудные жетоны для сотрудников "Приказываю утвердить прилагаемые образец и описание нагрудного знака военнослужащего или лица, проходящего службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющего специальное звание полиции", - говорится в документе.

Религия РПЦ приняла в свою юрисдикцию епархию русских церквей Константинополя В середине сентября Священный синод Русской православной церкви принял в состав РПЦ главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископа Иоанна и тех клириков и приходы, которые решат за ним последовать.

Политика В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока — 2» Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление министра энергетики США Рика Перри о том, что запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит влияние России и нанесёт сокрушительный удар по безопасности Европы и энергетическому разнообразию.

Происшествия МЧС показало фото и видео со сгоревшим в тоннеле в Москве автобусом МЧС показало фото и видео после пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы, где загорелся пассажирский автобус.

Происшествия В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.