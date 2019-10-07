Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руСлуцкий отреагировал на слова Тошича, что он лучше Фергюсона

Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич в интервью ютуб-каналу «Красава» отметил, что для него Леонид Слуцкий лучше сэра Алекса Фергюсона.
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«За 20 евро каждый из вас может стать круче Фергюсона». Слуцкий отреагировал на слова Тошича

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«За 20 евро каждый из вас может стать круче Фергюсона». Слуцкий отреагировал на слова Тошича

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