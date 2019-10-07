Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич в интервью ютуб-каналу «Красава» отметил, что для него Леонид Слуцкий лучше сэра Алекса Фергюсона.

Слуцкий отреагировал на слова Тошича, что он лучше Фергюсона

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