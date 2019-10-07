Футбол
Евро-футбол.руСлуцкий отреагировал на слова Тошича, что он лучше Фергюсона
Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич в интервью ютуб-каналу «Красава» отметил, что для него Леонид Слуцкий лучше сэра Алекса Фергюсона.
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«За 20 евро каждый из вас может стать круче Фергюсона». Слуцкий отреагировал на слова Тошича
Sport24.ruвчера в 07:51
«За 20 евро каждый из вас может стать круче Фергюсона». Слуцкий отреагировал на слова Тошича
Sportbox.RUвчера в 08:45
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Политика
В Кремле оценили слова Лукашенко о роли России в конфликте в Донбассе
Россия никогда не была и не будет стороной конфликта в Донбассе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии
Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Армия и оружие
Националисты пригрозили Зеленскому вывести «тысячи человек» на войну в Донбассе
Добровольческие батальоны займут позиции Вооруженных сил Украины в случае отвода войск в Донбассе.
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Общество
MediaScope впервые проанализировала аудиторию ТВ в малых городах
Жители в городах с населением 100 000 человек смотрят телевизор почти четыре часа в день – 3 часа 47 минут против 3 часов 11 минут у зрителей в крупных городах, сообщила аналитическая компания MediaScope по итогам наблюдений в августе – сентябре этого года.
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово
По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.
Интернет
Роскачество определило лучшие мессенджеры в России
Роскачество исследовало самые популярные мобильные приложения мессенджеров в российском сегменте магазинов App Store и Google Play — 25 для iOS и 24 для Android.
Экономика
ФНС рассказала о высоком уровне «серых» зарплат в России
Замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Светлана Бондарчук сообщила об обнаружении ведомством существенного расхождения данных о расходах россиян и их официальных доходах, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова
Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.
Происшествия
Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце
На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
Политика
Преемник Могерини потребовал сохранить антироссийские санкции
Антироссийский санкции должны сохранятся, пока российская сторона не улучшить свое поведение.
Армия и оружие
Снайперский выстрел из РПГ-7 сняли на видео
Кстати Боевой дебют гранатомета РПГ-7 состоялся в 1968 году во Вьетнаме, когда партизаны с его помощью эффективно уничтожали американскую бронетехнику, в том числе танки М-48.
Шоу-бизнес
Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике
Американская актриса Шарлиз Терон вывела семилетнего приемного сына Джексона на прогулку в женской одежде.
Наука
Британцы доверят региональные авиаперевозки гибридным самолетам
Британский консорциум Cranfield Aerospace Solutions занялся разработкой проекта конвертации пассажирского самолета Britten-Norman Islander с поршневыми двигателями в гибридный летательный аппарат.
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Кино
Появился трейлер российского фильма «Спутник»
Происшествия
В Челябинске сотрудников трудинспекции задержали за миллионную взятку
Сотрудникам трудинспекции инкриминируют получение взяток в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), а их бизнес-партнерам - их передачу (часть 5 статьи 291 УК РФ).
Армия и оружие
В США сравнили количество танков России и НАТО
Издание сообщает, что Россия обладает парком в 22 тысячи бронированных боевых машин, тогда как страны Европы, входящие в НАТО, располагают немногим более 11 тысяч танков, а вместе с США и Канадой количество танков Североатлантического альянса достигает 18 тысяч.
Футбол
Тедеско в Москве согласовал контракт со «Спартаком»
Политика
Допрошенная ФБР депутат Госдумы Инга Юмашева вылетела в Москву
Из Нью-Йорка в Москву вылетел Boeing 777, на борту которого находится депутат Госдумы России Инга Юмашева.
Кино
Вышел трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Девочка родилась с меланоцитарным невусом — темным родимым пятном на пол-лица, в ее случае напоминающим по форме маску супергероя Бэтмана.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева прервала молчание после слухов об исчезновении
Накануне Наталья Бочкарева прервала молчание. В комментарии РБК она рассказала о своем самочувствии.
Происшествия
С начала года на Северном Кавказе предотвращено 15 терактов
С начала года на Северном Кавказе предотвращено 15 преступлений террористической направленности и ликвидировано 30 террористических ячеек, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников.
Общество
Туалеты на российских вокзалах сделают бесплатными
Уборные на территориях российских вокзалов станут бесплатными с 1 января 2020 года.
Финансы
Греф допустил введение отрицательных ставок по вкладам в долларах
Руководство Сбербанка обсуждает возможность введения отрицательных ставок по депозитам юридических лиц, номинированным не только в евро, но и в долларах.
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Армия и оружие