Футбол

РБКРБКСлуцкий подал в отставку после пятого подряд поражения «Витесса»

Сразу после поражения от «Херенвена» Леонид Слуцкий объявил о решении покинуть пост главного тренера «Витесса». Об этом он заявил во время флеш-интервью корреспонденту Fox Sports.
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Капитан «Витесса» разочарован уходом Слуцкого

Спорт-Экспрессвчера в 23:27

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Матч ТВвчера в 23:55

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Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса»

Metaratingsвчера в 17:06

«Не могу думать только о себе». Слуцкий проиграл с «Витессом» пятый матч подряд и подал в отставку

Sport24.ruвчера в 17:21
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Происшествия

Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге

Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
РБК вчера в 22:58
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Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке

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Газета.Ru вчера в 21:38
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Военная полиция РФ начала патрулирование по новому маршруту в Сирии

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Здоровье

Более 350 тыс. человек пострадали от нападения животных в 2019 году

Как пояснили специалисты, ежегодно в России число пострадавших в результате нападения животных составляет порядка 380-450 тыс. человек.
РБК вчера в 23:56
Общество

Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов

Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
РБК вчера в 08:12
Общество

Киев заявил о проблемах со взысканием долгов с «Газпрома»

Украина не везде может взыскать с "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 14:15
Политика

Украине предрекли гибель из-за газа

Природный газ растлил Украину и разделил ее население на бедных и богатых.
Известия вчера в 15:41
Происшествия

В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

В результате погибли все, кто находился в легковом автомобиле - двое взрослых и трое детей.
Российская газета вчера в 22:11
Политика

В Севастополе арестовали россиянку по делу о шпионаже в пользу Украины

Ленинский районный суд Севастополя заключил под стражу россиянку по делу о шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 03:08
Футбол

Виллиан продолжает ждать от «Челси» предложение по новому контракту

Полузащитник «Челси» Виллиан отметил, что клуб еще не вступал с ним в переговоры по продлению контракта.
Матч ТВ 28 ноября в 18:54
Культура

Голодец открыла в Кремле посвящённую Петру I выставку

Директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина подчеркнула, что с помощью выставки сотрудники музея хотели показать несколько иной образ царя: "Это не политик и воин, это собиратель и покровитель искусств".
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Технологии

В России начали подготовку к идентификации смартфонов по IMEI

К идентификации смартфонов по номеру IMEI готовятся крупнейшие отечественные операторы, пока речь идет только о пробном проекте.
Дни24 вчера в 08:14
Общество

Елизавета II решила отказаться от престола

Отречься от престола Елизавета II планирует в день своего рождения – 21 апреля 2021 года, когда ей исполнится 95 лет.
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Политика

Надежду Савченко высмеяли в сети за платье с разрезом

Lenta.ru вчера в 05:48
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ЦСКА разгромил «Барселону» в Евролиге

В матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на выезде играл с «Барселоной».
LiveSport.ru вчера в 16:53
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Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Газета.Ru 28 ноября в 18:42
Политика

Путин заявил об ахинее на российском телевидении

Президент России Владимир Путин назвал ахинеей высказывания экспертов, приглашенных на аналитические передачи "России 1" .
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Происшествия

Подозреваемый в нападении на Лондонском мосту был судим за терроризм

Подозреваемый в нападении на прохожих с ножом на Лондонском мосту был ранее судим за преступления, связанные с терроризмом, сообщается на сайте лондонской полиции.
Коммерсантъ вчера в 23:50
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Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН

Украинские делегаты пытались сорвать выступление представителя России с докладом в ООН.
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Гоген Солнцев прокомментировал госпитализацию пожилой жены

iReactor 27 ноября в 17:50
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Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке

Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
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Происшествия

Неизвестный с ножом напал на прохожих в Гааге

На одной из торговых улиц Гааги неизвестный с ножом напал на прохожих. Несколько человек ранены, сообщает пресс-служба местной полиции.
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Макгрегор и Серроне проведут поединок на UFC 246

Следующий год в бойцовском мире откроют сразу несколько мощных номерных турниров, одним из которых станет UFC 246 в Лас-Вегасе, намеченный на 18 января.
Газета.Ru вчера в 11:56
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Для инспекторов ГИБДД введут новый запрет

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Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
РИА Новости вчера в 20:50
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Составлен топ-5 самых доступных трехлетних бизнес-седанов в РФ

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В распоряжении Первого канала появилось видео операции американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо.
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«Газпром»: РФ и Украина обсудили технические вопросы транзита газа

Россия и Украина обсудили на экспертном уровне технические вопросы транзита газа со следующего года и продолжат на следующей неделе эту работу.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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