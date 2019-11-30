Футбол
РБКСлуцкий подал в отставку после пятого подряд поражения «Витесса»
Сразу после поражения от «Херенвена» Леонид Слуцкий объявил о решении покинуть пост главного тренера «Витесса». Об этом он заявил во время флеш-интервью корреспонденту Fox Sports.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 00:14, Ашберн
Происшествия
Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге
Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке
Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Армия и оружие
Военная полиция РФ начала патрулирование по новому маршруту в Сирии
Здоровье
Более 350 тыс. человек пострадали от нападения животных в 2019 году
Как пояснили специалисты, ежегодно в России число пострадавших в результате нападения животных составляет порядка 380-450 тыс. человек.
Общество
Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов
Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
Общество
Киев заявил о проблемах со взысканием долгов с «Газпрома»
Украина не везде может взыскать с "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Политика
Украине предрекли гибель из-за газа
Природный газ растлил Украину и разделил ее население на бедных и богатых.
Происшествия
В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек
В результате погибли все, кто находился в легковом автомобиле - двое взрослых и трое детей.
Политика
В Севастополе арестовали россиянку по делу о шпионаже в пользу Украины
Ленинский районный суд Севастополя заключил под стражу россиянку по делу о шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины, передаёт ТАСС.
Футбол
Виллиан продолжает ждать от «Челси» предложение по новому контракту
Полузащитник «Челси» Виллиан отметил, что клуб еще не вступал с ним в переговоры по продлению контракта.
Культура
Голодец открыла в Кремле посвящённую Петру I выставку
Директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина подчеркнула, что с помощью выставки сотрудники музея хотели показать несколько иной образ царя: "Это не политик и воин, это собиратель и покровитель искусств".
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Технологии
В России начали подготовку к идентификации смартфонов по IMEI
К идентификации смартфонов по номеру IMEI готовятся крупнейшие отечественные операторы, пока речь идет только о пробном проекте.
Общество
Елизавета II решила отказаться от престола
Отречься от престола Елизавета II планирует в день своего рождения – 21 апреля 2021 года, когда ей исполнится 95 лет.
Политика
Надежду Савченко высмеяли в сети за платье с разрезом
Баскетбол
ЦСКА разгромил «Барселону» в Евролиге
В матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на выезде играл с «Барселоной».
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Политика
Путин заявил об ахинее на российском телевидении
Президент России Владимир Путин назвал ахинеей высказывания экспертов, приглашенных на аналитические передачи "России 1" .
Происшествия
Подозреваемый в нападении на Лондонском мосту был судим за терроризм
Подозреваемый в нападении на прохожих с ножом на Лондонском мосту был ранее судим за преступления, связанные с терроризмом, сообщается на сайте лондонской полиции.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН
Украинские делегаты пытались сорвать выступление представителя России с докладом в ООН.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев прокомментировал госпитализацию пожилой жены
Спорт
Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке
Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
Происшествия
Неизвестный с ножом напал на прохожих в Гааге
На одной из торговых улиц Гааги неизвестный с ножом напал на прохожих. Несколько человек ранены, сообщает пресс-служба местной полиции.
Единоборства
Макгрегор и Серроне проведут поединок на UFC 246
Следующий год в бойцовском мире откроют сразу несколько мощных номерных турниров, одним из которых станет UFC 246 в Лас-Вегасе, намеченный на 18 января.
Здоровье
Годовалая девочка умерла, не дождавшись операции у Михаила Каабака
Авто
Для инспекторов ГИБДД введут новый запрет
Согласно новому запрету, сотрудники ГИБДД лишаются права снимать регистрационные знаки, но, при этом, они также смогут ввести запрет на дальнейшую эксплуатацию транспортного средства, до тех пор, пока не будут устранены нарушения.
Происшествия
Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат
Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
Авто
Составлен топ-5 самых доступных трехлетних бизнес-седанов в РФ
Общество
Появилось видео операции девочки с «пятном Бэтмена»
В распоряжении Первого канала появилось видео операции американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо.
Политика
«Газпром»: РФ и Украина обсудили технические вопросы транзита газа
Россия и Украина обсудили на экспертном уровне технические вопросы транзита газа со следующего года и продолжат на следующей неделе эту работу.