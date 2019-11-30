Футбол

РБКРБКСлуцкий подал в отставку после пятого подряд поражения «Витесса»

Сразу после поражения от «Херенвена» Леонид Слуцкий объявил о решении покинуть пост главного тренера «Витесса». Об этом он заявил во время флеш-интервью корреспонденту Fox Sports.
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«Не могу думать только о себе». Слуцкий проиграл с «Витессом» пятый матч подряд и подал в отставку

Sport24.ruвчера в 17:21
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Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге

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«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд

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Павел Прилучный высмеял разговоры о своем романе с Дарьей Мороз

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Великобритания задержала нигерийское судно с российским экипажем

В посольстве России в Лондоне проверяют информацию о задержании судна с российским экипажем в порту Портленда.
Вести.Ru вчера в 23:33
Политика

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с Россией по транзиту газа

Европейская комиссия станет посредником в переговорах Украины и России по газу, заявили в «Нафтогазе».
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Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН

Украинские делегаты пытались сорвать выступление представителя России с докладом в ООН.
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Компания Xiaomi презентовала бюджетный внешний аккумулятор, который обладает функцией обогрева.
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Игры

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Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
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Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть

Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
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Армия и оружие

Экспериментальный взвод «универсальных офицеров» создали в РФ

Минобороны России признало удачным эксперимент по доподготовке офицеров ВС РФ и выразило намерения применить этот опыт в программах военных училищ.
News.ru 28 ноября в 10:10
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В мире затаилась ядерная держава, которая долгое время не привлекала к себе внимания, — Япония.
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Украинские власти с целью улучшения отношений между Вашингтоном и Киевом могут объявить о начале расследований, которые были бы выгодны президенту США Дональду Трампу.
ТАСС вчера в 21:37
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Пылевые бури выкачивают воду с Марса

Самые высокие башни могут достигать 70-90 км. Ученые выяснили, что это явление может возникать и при обычной марсианской погоде, но чаще всего во время крупных пыльных бурь.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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