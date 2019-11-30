Футбол

РБКРБКСлуцкий подал в отставку после пятого подряд поражения «Витесса»

Встреча, прошедшая на стадионе «Абе Ленстра», завершилась победой хозяев — 3:2. По ходу игры «Витесс» вел с разницей в два мяча, однако удержать преимущество не смог. Это поражение для команды Слуцкого стало пятым подряд.
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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