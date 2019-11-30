Футбол
РБКСлуцкий подал в отставку после пятого подряд поражения «Витесса»
Встреча, прошедшая на стадионе «Абе Ленстра», завершилась победой хозяев — 3:2. По ходу игры «Витесс» вел с разницей в два мяча, однако удержать преимущество не смог. Это поражение для команды Слуцкого стало пятым подряд.
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