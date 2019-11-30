Встреча, прошедшая на стадионе «Абе Ленстра», завершилась победой хозяев — 3:2. По ходу игры «Витесс» вел с разницей в два мяча, однако удержать преимущество не смог. Это поражение для команды Слуцкого стало пятым подряд.

Слуцкий подал в отставку после пятого подряд поражения «Витесса»

Шоу-бизнес Плющенко и Рудковская усилили охрану из-за угроз сыну Звездная пара Евгений Плющенко и Яна Рудковская были вынуждены усилить охрану дома из-за угроз, которые поступают в адрес их 6-летнего сына Саши.

Шоу-бизнес Пугачева рассказала об отношении к зрителям и сцене Певица Алла Пугачева рассказала, что совершенно не скучает по выступлениям на сцене и поклонникам, но призналась, что ей стыдно от этого.

Космос Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.

Единоборства «Пролетая над гнездом кукушки». Огненный диалог Емельяненко и Кокляева Поединок бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и пауэрлифтера Михаила Кокляева по боксерским правилам завершился в конце первого раунда - на третьей минуте.

Хоккей Пять очков Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Ванкувером» Самый результативный матч в сезоне в исполнении Евгения Малкина помог его "Питтсбургу" совершить невероятный камбэк в домашнем матче против "Ванкувера" в регулярном чемпионате НХЛ.

Гаджеты В России рекордно снизилась минимальная цена на iPhone 6S Отмечается, что Apple уже не поддерживает более старые модели iPhone, поэтому версия 6S на данный момент является самой дешевой из актуальных. iPhone 6S обновился до новой iOS 13, даже спустя четыре года.