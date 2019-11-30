Футбол
Вести.RuЛеонид Слуцкий покинул пост тренера «Витесса»
Российский тренер Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера "Витесса". Причиной стало неудачное выступление "орлов" в чемпионате Голландии. В матче 15 тура Эредивизие "Витесс" проиграл в гостях "Херенвену" 2:3.
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Футбол
Дембеле в этом году уже не сыграет
Ожидается, что на восстановления потребуется около пяти недель. Таким образом, Дембеле в этом году не сможет помочь «Барселоне».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 05:22
Политика
Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
REGNUM 09:15
Армия и оружие
Первый малый ракетный корабль с ЗРК «Панцирь-М» готовится к испытаниям
Строительство первого малого ракетного корабля (МРК) проекта 22800 «Одинцово» (шифр «Каракурт»), оснащенного зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», завершено, заявил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало 29 ноября.
Красная весна 18:31
Общество
Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС
Еврокомиссия не будет обжаловать решение Европейского суда насчет ограничения использования «Газпромом» мощности газопровода Opal, сообщила 28 ноября ТАСС представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
РБК вчера в 10:51
Происшествия
В результате теракта на Лондонском мосту скончались двое человек
В результате инцидента на Лондонском мосту скончались двое человек.
Вести.Ru 13:36
Шоу-бизнес
Кожевникова провела одиночный пикет в поддержку врача Михаила Каабака
Актриса Мария Кожевникова провела в центре Москвы одиночный пикет в поддержку врача Михаила Каабака.
Телепрограмма 00:35
Автоспорт
Боттас показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Абу-Даби
Финский пилот команды "Мерседес" Вальттери Боттас показал лучший результат в первой сессии свободных заездов 21-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Абу-Даби.
РИА Новости 05:52
Космос
Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы
Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Что происходит вчера в 01:28
Общество
Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына
В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Газета.Ru 07:58
Происшествия
Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке
По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
РИА Новости 02:37
Хоккей
Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по очкам за ноябрь
Россиянин стал первым игроком в истории франшизы, который набрал 23 и более очков в ноябре, сообщает пресс-служба «Рейнджерс».
Чемпионат 14:30
Экономика
Госстат Украины включил Россию в тройку крупнейших инвесторов страны
По данным издания «Страна.ua», больше, чем Россия, в экономику Украины инвестировали Кипр ($761 млн) и Нидерланды ($438 млн).
Известия 09:03
Космос
На Северном полюсе Земли нашли загадочный феномен
Агентство планирует послать к Северному полюсу три миссии, одна из которых — Cusp Region Experiment-2 — займется исследованием атмосферной аномалии.
Lenta.ru 11:01
Происшествия
Участника несогласованной акции 27 июля в Москве Суровцева задержали
Москва 24 вчера в 08:18
Происшествия
Судно с россиянами на борту задержано в Британии
Судно под флагом Нигерии перегонялось в Сенегал, на борту находятся российские моряки, в том числе девять человек из Крыма.
Lenta.ru 17:38
Политика
Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит маму
Президент Владимир Путин надеется, что в России понятия "родитель номер 1" или "родитель номер 2" никогда не заменят слово "мама".
РИА Новости 09:45
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в среду, 27 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 27 ноября в 00:32
Политика
У Трампа отобрали телефон на время поездки в Афганистан
Российская газета 18:45
Футбол
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Астане» в матче Лиги Европы
Global Look Press Английский "Манчестер Юнайтед" проиграл "Астане" в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы.
РЕН ТВ вчера в 14:02
Футбол
«Арсенал» уволил главного тренера Эмери
Испанец Унаи Эмери уволен с поста главного тренера лондонского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Rambler News Service 05:40
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке
Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
REGNUM 17:39
Общество
В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA
Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.
Известия вчера в 15:52
Авто
Skoda начала производство нового Skoda Octavia
28 ноября чешская компания официально объявила, что начала производство новой Octavia на предприятии во Млада-Болеславе.
Tvoe-avto.com вчера в 14:39
Армия и оружие
МИД заявил об эскалации в Сирии из-за размещения США военной техники
Размещение военной техники США в центре нефтедобычи в районе Румейлан в Сирии приведет к эскалации напряженности, заявил заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.
Московский Комсомолец 04:45
Происшествия
В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика
РБК вчера в 07:49
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Lenta.ru 27 ноября в 12:44
Общество
Венгрия отказалась принимать участие в Евровидении-2020
News.ru вчера в 04:01
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
РИА Новости 04:34
Происшествия
Девушка умерла в отделе полиции Оренбурга
В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения. Следственные органы уже начали проверку.
Реальное время 01:57