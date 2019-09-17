Происшествия
ProstoProSportСлуцкий поддержал осужденного актера Устинова
Российский главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий присоединился к акции поддержки актера Павла Устинова, осужденного на три с половиной года колонии за толчок сотрудника Росгвардии во время акции протеста в Москве, прошедшей 3 августа.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 15:46, Вашингтон
Космос
Роскосмос планирует освоить Луну к 2040 году
ТК Звезда 14 сентября в 17:44
Армия и оружие
Появились данные об отказе Грузии впускать корабль ВМС США в свои воды
Взгляд.ру вчера в 15:16
Гаджеты
Названы цены и версии Redmi Note 8 Pro для Европы
Уже скоро Redmi Note 8 Pro с 64-мегапиксельной основной камерой поступит в продажу на европейском рынке.
Газета DAILY 14:31
Армия и оружие
CNN: у США есть данные о причастности Ирана к атаке на саудовские НПЗ
Соединённые Штаты располагают данными о том, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии с «очень высокой вероятностью» была осуществлена с иранской базы недалеко от границы с Ираком.
RT на русском 14:16
Общество
Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов дела о митингах в Москве
Более 40 священников Русской православной церкви (РПЦ) написало открытое письмо в поддержку фигурантов дела о митингах в Москве, в котором заявляют о необходимости пересмотра судебных решений фигурантам в виде тюремных сроков.
РБК 15:12
Происшествия
Суд изъял имущество бывшего главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский городской суд поддержал иск Генпрокуратуры России об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.
RT на русском 09:52
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в матче первого тура Лиги чемпионов
В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Зенит" сыграл вничью с французским "Лионом" — 1:1.
Известия 15:40
Политика
Минюст США подал иск против Сноудена
Министерство юстиции США подало иск против бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена после публикации его книги.
РИА Новости 13:55
Политика
Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.
Lenta.ru 14:45
Наука
Американские ученые нашли причину разной реакции на стресс у людей
VSE42.RU 15 сентября в 03:22
Космос
«Роскосмос» рассматривает возвращение оружия космонавтам
Государственная корпорация «Роскосмос» рассматривает возвращение огнестрельного оружия в аварийный запас космонавтов, сообщает «РИА Новости».
Rambler News Service вчера в 01:05
Футбол
Арсен Венгер отрицает переговоры со «Спартаком»
Metaratings 15:38
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк сделали трепанацию черепа
Немецкие врачи поставили Заворотнюк диагноз «злокачественное новообразование головного мозга», в связи с чем пытались убрать опухоль путем трепанации.
RuNews24.ru 15:22
Политика
В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.
RT на русском 14:00
Общество
Львы смогут очаровать кого угодно, а Водолеям пора раскрыться
Подобрав правильный подход к начальству, вы сможете заложить прочный фундамент для дальнейшего карьерного роста.
Свойкировский.рф вчера в 07:59
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Политика
Экзитполы: партия Нетаньяху уступает ближайшему конкуренту на выборах
Партия "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по итогам повторных парламентских выборов уступает одно место центристскому блоку "Кахоль-Лаван" во главе с бывшим главой Генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганцем.
ТАСС 15:38
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала о своей болезни
Певица Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни. По словам артистки, она страдает крапивницей.
РЕН ТВ 07:05
Армия и оружие
Истребители пяти стран сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
16 сентября стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H, взлетевший с авиабазы Андерсен на острове Гуам в западной части Тихого океана, совершил длительный полет вблизи границ России на Тихом океане.
Известия 13:35
Кино
«Щегол» Warner Bros. стартовал с одним из худших результатов в истории
Экранизация популярного романа "Щегол" студии Warner Bros. продемонстрировала одни из худших стартов в истории американского проката.
Kinonews.ru 02:18
Культура
Звезды «Зачарованных» Холли Мэри Комбс и Алисса Милано станут сестрами в «Анатомии страсти»
Звезды сыграют роль сестер пациента больницы, у которого после падения на стройке умер мозг.
Дни24 13:45
Происшествия
Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru 12:45
Происшествия
Мост обрушился в Псковской области
Часть конструкции автомобильного моста обрушилась во вторник в Себежском районе Псковской области.
ТАСС 15:19
Шоу-бизнес
Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза вчера в 17:35
Политика
Избранные депутаты Мосгордумы принесут присягу
РИА Новости вчера в 17:16
Экономика
Минфин назвал срок запуска новой системы пенсионных накоплений
Минфин России рассчитывает, что новая система накопительных пенсий вступит в силу с января 2021 года, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:50
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru вчера в 10:23