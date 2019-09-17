Происшествия

ProstoProSportProstoProSportСлуцкий поддержал осужденного актера Устинова

Российский главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий присоединился к акции поддержки актера Павла Устинова, осужденного на три с половиной года колонии за толчок сотрудника Росгвардии во время акции протеста в Москве, прошедшей 3 августа.
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Экс-тренер сборной России Слуцкий поддержал осужденного Устинова

РБК08:32

Василий Березуцкий присоединился к флешмобу в поддержку актера Павла Устинова

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Василий Березуцкий поддержал актера Устинова, которому дали 3,5 года тюрьмы за сопротивление росгвардейцу во время протестов в Москве

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Смолов поддержал актера Устинова

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Тренер голландского «Витесса» поддержал актёра Устинова

News.ru08:25

Слуцкий поддержал Павла Устинова, осужденного за сопротивление росгвардейцу на 3,5 года

Бомбардир.ру07:13
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 15:46, Вашингтон
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Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.
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Американские ученые нашли причину разной реакции на стресс у людей

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«Роскосмос» рассматривает возвращение оружия космонавтам

Государственная корпорация «Роскосмос» рассматривает возвращение огнестрельного оружия в аварийный запас космонавтов, сообщает «РИА Новости».
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Арсен Венгер отрицает переговоры со «Спартаком»

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В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ

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Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

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