Футбол

Lenta.ruLenta.ruСлуцкий показал «обычное голландское утро» и стал любимцем фанатов

На ролике мужчина под музыку занимается на тренажере. Слуцкий подписал видео словами «Мое обычное голландское утро». Болельщики оценили самоиронию тренера.
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Обычное утро Слуцкого в Голландии. Очень смешное видео

Спорт-Экспресс05:03

Слуцкий опубликовал шуточный ролик о том, как выглядит его обычное утро в Нидерландах

Sportbox.RU05:17

«Моё обычное голландское утро»: Слуцкий разместил забавное видео в «Инстаграме»

Евро-футбол.ру05:04

Слуцкий опубликовал шуточный ролик о том, как выглядит его обычное утро в Нидерландах

Матч ТВ05:17

«Мое обычное голландское утро». Слуцкий рассмешил подписчиков веселым видео со своим двойником

Sport24.ru05:01

«Моё обычное голландское утро». Слуцкий опубликовал смешное видео

Чемпионат04:47

Слуцкий показал, как выглядит его типичное утро в Голландии

News.ru04:42
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Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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