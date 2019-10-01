На ролике мужчина под музыку занимается на тренажере. Слуцкий подписал видео словами «Мое обычное голландское утро». Болельщики оценили самоиронию тренера.

Футбол Локомотив — Атлетико 0:0 (1-й тайм) Московский «Локомотив» сыграет с мадридским «Атлетико» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Здоровье В ВОЗ заявили о снижении потребления алкоголя в России на 43% Общее потребление алкоголя на душу населения в России с 2003 года снизилось к 2016 году на 43%.

Футбол «Реал» сыграл вничью с «Брюгге» в матче Лиги чемпионов Футболисты испанского "Реала" дома сыграли вничью с бельгийским "Брюгге" со счетом 2:2 в матче второго тура Лиги чемпионов.

Хоккей Спартак — ЦСКА 3:9 (3-й период) В московском дерби, которое состоялось в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), ЦСКА одержал крупную победу над «Спартаком».

Здоровье В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.

Политика Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".

Авто Volkswagen сделает Skoda конкурентом бюджетных Hyundai и Kia Skoda, вероятно, в связи с новым положением дел сократит количество премиум-опций в своих будущих автомобилях и направит все силы на завоевание Восточной Европы, где долю рынка у "чешки" отняли Dacia, Hyundai и Kia.

Происшествия Журналисту грозит срок в семь лет за статью на 2 страницы В свой день рождения в facebook Светлана опубликовала пост о том, что главным событием ее жизни стало уголовное дело за две страницы текста.

Армия и оружие В Курской области стартовал осенний призыв За весенний призыв 39 жителей Центрального и Сеймского округов Курска были привлечены к административной ответственности, еще двум молодым людям пришлось отвечать в суде по уголовному делу и заплатить штрафы в 30 тысяч рублей.

Спорт Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.

Экономика На сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей В ближайшие три года на увольнение федеральных чиновников планируют потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине.

Общество Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.

Шоу-бизнес Пугачева сделала замечание Билану Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.

Политика В России планируют изменить правила получения гражданства Претендующим на получение российского паспорта иностранцам могут разрешить сохранять первое гражданство.

Армия и оружие Танк не справился с возвышенностью на учениях в Швеции Экипаж танка после выхода с равнинного участка оказывается перед своеобразным препятствием в виде возвышенности.

Культура В Москве прощаются с Марком Захаровым Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.

Политика Захарова прокомментировала создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook создание в ПАСЕ постоянной группы «Балтик плюс» для противодействия России.

Происшествия В Перми осудили охранницу школы, где произошла поножовщина В Перми перед судом предстала сотрудница частного охранного предприятия, которая в январе прошлого года пропустила в школу подростков с холодным оружием.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов раньше Анастасии Костенко узнал о ее беременности Дмитрий Тарасов узнал о второй беременности возлюбленной намного раньше нее. Об этом Анастасия Костенко рассказала фолловерам в микроблоге.

Общество Использование стиральной машины может быть опасным для здоровья Экономный режим, который часто используют в стиральных машинах, может нанести вред человеку, так как не уничтожает опасные для здоровья бактерии.