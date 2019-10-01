Футбол

Lenta.ruLenta.ruСлуцкий показал «обычное голландское утро» и стал любимцем фанатов

На ролике мужчина под музыку занимается на тренажере. Слуцкий подписал видео словами «Мое обычное голландское утро». Болельщики оценили самоиронию тренера.
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Слуцкий опубликовал шуточный ролик о том, как выглядит его обычное утро в Нидерландах

Матч ТВ05:17

Слуцкий опубликовал шуточный ролик о том, как выглядит его обычное утро в Нидерландах

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Слуцкий показал, как выглядит его типичное утро в Голландии

News.ru04:42

Обычное утро Слуцкого в Голландии. Очень смешное видео

Спорт-Экспресс05:03

«Мое обычное голландское утро». Слуцкий рассмешил подписчиков веселым видео со своим двойником

Sport24.ru05:01

«Моё обычное голландское утро». Слуцкий опубликовал смешное видео

Чемпионат04:47

«Моё обычное голландское утро»: Слуцкий разместил забавное видео в «Инстаграме»

Евро-футбол.ру05:04
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Московский «Локомотив» сыграет с мадридским «Атлетико» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
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В ВОЗ заявили о снижении потребления алкоголя в России на 43%

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Футболисты испанского "Реала" дома сыграли вничью с бельгийским "Брюгге" со счетом 2:2 в матче второго тура Лиги чемпионов.
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В московском дерби, которое состоялось в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), ЦСКА одержал крупную победу над «Спартаком».
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Журналисту грозит срок в семь лет за статью на 2 страницы

В свой день рождения в facebook Светлана опубликовала пост о том, что главным событием ее жизни стало уголовное дело за две страницы текста.
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Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром

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Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
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На сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей

В ближайшие три года на увольнение федеральных чиновников планируют потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине.
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Юрий Семин: «У „Атлетико“ остался тренер, который всегда приводит его к победам»

Нельзя сказать, что «Атлетико» изменился полностью. Там остался тренер, а он как раз тот, кто всегда приводит «Атлетико» к победам.
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Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

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«Салават Юлаев» разгромил «Торпедо»

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Претендующим на получение российского паспорта иностранцам могут разрешить сохранять первое гражданство.
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Танк не справился с возвышенностью на учениях в Швеции

Экипаж танка после выхода с равнинного участка оказывается перед своеобразным препятствием в виде возвышенности.
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В Москве прощаются с Марком Захаровым

Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.
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Захарова прокомментировала создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook создание в ПАСЕ постоянной группы «Балтик плюс» для противодействия России.
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В Перми осудили охранницу школы, где произошла поножовщина

В Перми перед судом предстала сотрудница частного охранного предприятия, которая в январе прошлого года пропустила в школу подростков с холодным оружием.
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Газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%

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Заворотнюк даст интервью на телевидении в ближайшее время

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Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
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В Сети появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге

Пользователи соцсетей публикуют кадры урагана "Мортимер" в Санкт-Петербурге.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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