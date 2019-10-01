Футбол
Lenta.ruСлуцкий показал «обычное голландское утро» и стал любимцем фанатов
На ролике мужчина под музыку занимается на тренажере. Слуцкий подписал видео словами «Мое обычное голландское утро». Болельщики оценили самоиронию тренера.
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Футбол
Локомотив — Атлетико 0:0 (1-й тайм)
Московский «Локомотив» сыграет с мадридским «Атлетико» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
REGNUM 06:38
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Здоровье
В ВОЗ заявили о снижении потребления алкоголя в России на 43%
Общее потребление алкоголя на душу населения в России с 2003 года снизилось к 2016 году на 43%.
RT на русском 09:19
Футбол
«Реал» сыграл вничью с «Брюгге» в матче Лиги чемпионов
Футболисты испанского "Реала" дома сыграли вничью с бельгийским "Брюгге" со счетом 2:2 в матче второго тура Лиги чемпионов.
ТАСС 15:00
Хоккей
Спартак — ЦСКА 3:9 (3-й период)
В московском дерби, которое состоялось в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), ЦСКА одержал крупную победу над «Спартаком».
RT на русском 14:58
Здоровье
В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак
По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.
Kazanfirst.ru 00:34
Политика
Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:26
Авто
Volkswagen сделает Skoda конкурентом бюджетных Hyundai и Kia
Skoda, вероятно, в связи с новым положением дел сократит количество премиум-опций в своих будущих автомобилях и направит все силы на завоевание Восточной Европы, где долю рынка у "чешки" отняли Dacia, Hyundai и Kia.
Российская газета вчера в 09:00
Происшествия
Журналисту грозит срок в семь лет за статью на 2 страницы
В свой день рождения в facebook Светлана опубликовала пост о том, что главным событием ее жизни стало уголовное дело за две страницы текста.
Примечания 11:37
Футбол
Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром
Life.ru вчера в 06:12
Армия и оружие
В Курской области стартовал осенний призыв
За весенний призыв 39 жителей Центрального и Сеймского округов Курска были привлечены к административной ответственности, еще двум молодым людям пришлось отвечать в суде по уголовному делу и заплатить штрафы в 30 тысяч рублей.
Курская правда 09:07
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Экономика
На сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей
В ближайшие три года на увольнение федеральных чиновников планируют потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине.
Известия вчера в 19:15
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Футбол
Юрий Семин: «У „Атлетико“ остался тренер, который всегда приводит его к победам»
Нельзя сказать, что «Атлетико» изменился полностью. Там остался тренер, а он как раз тот, кто всегда приводит «Атлетико» к победам.
Матч ТВ 14:47
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости 06:18
Хоккей
«Салават Юлаев» разгромил «Торпедо»
Башинформ 13:00
Шоу-бизнес
Пугачева сделала замечание Билану
Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.
Рамблер 11:33
Политика
В России планируют изменить правила получения гражданства
Претендующим на получение российского паспорта иностранцам могут разрешить сохранять первое гражданство.
РИА Новости 08:05
Армия и оружие
Танк не справился с возвышенностью на учениях в Швеции
Экипаж танка после выхода с равнинного участка оказывается перед своеобразным препятствием в виде возвышенности.
Военное обозрение 01:32
Культура
В Москве прощаются с Марком Захаровым
Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.
Петербургский дневник 02:54
Политика
Захарова прокомментировала создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook создание в ПАСЕ постоянной группы «Балтик плюс» для противодействия России.
RT на русском 14:00
Происшествия
В Перми осудили охранницу школы, где произошла поножовщина
В Перми перед судом предстала сотрудница частного охранного предприятия, которая в январе прошлого года пропустила в школу подростков с холодным оружием.
Российская газета 10:48
Энергетика
Газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%
РИА Новости 11:13
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов раньше Анастасии Костенко узнал о ее беременности
Дмитрий Тарасов узнал о второй беременности возлюбленной намного раньше нее. Об этом Анастасия Костенко рассказала фолловерам в микроблоге.
OAnews 03:56
Общество
Использование стиральной машины может быть опасным для здоровья
Экономный режим, который часто используют в стиральных машинах, может нанести вред человеку, так как не уничтожает опасные для здоровья бактерии.
News.ru 28 сентября в 11:53
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Общество
В Сети появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге
Пользователи соцсетей публикуют кадры урагана "Мортимер" в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 13:35