Футбол

LiveResult.RuLiveResult.RuСлуцкий показал своё обычное утро в Голландии

Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал шуточный ролик, где намекает, как он проводит утро. На видео, которое Слуцкий опубликовал в своём Instagram, мужчина активно занимается спортом.
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Слуцкий опубликовал шуточный ролик о том, как выглядит его обычное утро в Нидерландах

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«Моё обычное голландское утро». Слуцкий опубликовал смешное видео

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«Моё обычное голландское утро»: Слуцкий разместил забавное видео в «Инстаграме»

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Обычное утро Слуцкого в Голландии. Очень смешное видео

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«Мое обычное голландское утро». Слуцкий рассмешил подписчиков веселым видео со своим двойником

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Слуцкий опубликовал шуточный ролик о том, как выглядит его обычное утро в Нидерландах

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Слуцкий показал, как выглядит его типичное утро в Голландии

News.ru04:42
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Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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