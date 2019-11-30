Российский тренер голландского футбольного клуба "Витесс" подает в отставку, сообщает РИА Новости. Как отмечает агентство, 29 ноября "Витесс" уступил в гостевом матче с "Херенвеном" в рамках 15-го тура чемпионата Нидерландов со счетом 2:3. Это стало пятым поражением команды подряд в чемпионате.

Спорт день за днем

Авто Названы самые угоняемые в Москве автомобили По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.

Политика Зеленский призвал США помочь Украине вернуть Крым В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza, французской Le Monde и немецкой Spiegel президент Украины Владимир Зеленский.

Общество Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.

Происшествия Глава полиции Украины рассказал о расследовании убийства сына депутата Комментируя ход расследования убийства сына депутата облсовета Киева Вячеслава Соболева, Клименко пояснил, что версия, согласно которой по автомобилю, в котором находилась семья депутата, стреляли из другой машины, оказалось ложной.

Футбол ЦСКА — Арсенал (Тула) 0:1 Футболисты московского ЦСКА на своем поле встречались в рамках 18-го тура чемпионата России по футболу с тульским "Арсеналом".

Футбол Тедеско раскритиковал судей после игры с «Зенитом» Наставник "Спартака" Доменико Тедеско не сумел сдержать эмоций после центрального матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1) Немецкий тренер подверг критике бригаду арбитров во главе с Виталием Мешковым, которая обслуживала поединок в Санкт-Петербурге, и поставил под сомнение возможность играть футбол при таком судействе.

Политика Александр Лукашенко отправился в Сербию с официальным визитом Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 декабря начал двухдневный официальный визит в Сербию, где у него запланирована встреча с главой государства Александаром Вучичем.

Политика Зеленский назвал отсутствие диалога с Путиным бегом на месте Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным невозможно добиться полного прекращения огня в Донбассе.

Происшествия Кот задушил младенца на Украине В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.

Происшествия Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки» Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.

Общество Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью» Новый механизм расчета пенсионных выплат будет основан на «базовом показателе», размер которого будет каждый год устанавливаться не парламентов, как минимальный прожиточный минимумом, а правительством.