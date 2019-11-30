Футбол

Народные новостиНародные новостиСлуцкий покидает пост главного тренера голландского «Витесса»

Российский тренер голландского футбольного клуба "Витесс" подает в отставку, сообщает РИА Новости. Как отмечает агентство, 29 ноября "Витесс" уступил в гостевом матче с "Херенвеном" в рамках 15-го тура чемпионата Нидерландов со счетом 2:3. Это стало пятым поражением команды подряд в чемпионате.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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