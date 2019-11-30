Футбол
Народные новостиСлуцкий покидает пост главного тренера голландского «Витесса»
Российский тренер голландского футбольного клуба "Витесс" подает в отставку, сообщает РИА Новости. Как отмечает агентство, 29 ноября "Витесс" уступил в гостевом матче с "Херенвеном" в рамках 15-го тура чемпионата Нидерландов со счетом 2:3. Это стало пятым поражением команды подряд в чемпионате.
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Соперник для России, Слуцкий ушел из «Витесса», Емельяненко уничтожил Кокляева
Спорт-Экспресс30 ноября в 10:00
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