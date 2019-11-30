Футбол

Народные новостиНародные новостиСлуцкий покидает пост главного тренера голландского «Витесса»

Российский тренер голландского футбольного клуба "Витесс" подает в отставку, сообщает РИА Новости. Как отмечает агентство, 29 ноября "Витесс" уступил в гостевом матче с "Херенвеном" в рамках 15-го тура чемпионата Нидерландов со счетом 2:3. Это стало пятым поражением команды подряд в чемпионате.
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Леонид Слуцкий: «Я сделал все, что мог, чтобы переломить ситуацию»

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Алдонин: возвращение Слуцкого нужно российскому футболу

РИА Новостивчера в 06:24

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Леонид Слуцкий ушёл в отставку с поста главного тренера «Витесса»

Чемпионат30 ноября в 09:30

Слуцкий в Голландии: прокачал игроков, удивил болельщиков, дал результат, но не впечатлил футболом

Матч ТВ06:21
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 11:36, Ашберн
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В киевском ресторане «Баку» произошла перестрелка.
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РИА Новости 11:06
Политика

В Кремле назвали оценочными высказывания Володина по Украине

В Кремле назвали оценочным высказывание спикера Госдумы Вячеслава Володина об угрозе выхода некоторых областей из состава Украины в случае притеснения в этой стране малых народов, напомнив, что внешнюю политику в РФ определяет президент.
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Политика

Зеленский назвал отсутствие диалога с Путиным бегом на месте

Знаете, без этого диалога можно, но это приблизительно как бег на этой беговой дорожке.
Lenta.ru 10:33
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На Украине кот задушил младенца в коляске

В Винницкой области Украины домашний кот задушил 9-месячную девочку, оставленную без присмотра взрослых.
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Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
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На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинский кабмин принял решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза».
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В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными

Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российских военных в сирийском городе Кобани.
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Авто

С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
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СК задержал организатора перевозок после ДТП с автобусом в Забайкалье

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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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