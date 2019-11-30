Футбол

Народные новостиНародные новостиСлуцкий покидает пост главного тренера голландского «Витесса»

Российский тренер голландского футбольного клуба "Витесс" подает в отставку, сообщает РИА Новости. Как отмечает агентство, 29 ноября "Витесс" уступил в гостевом матче с "Херенвеном" в рамках 15-го тура чемпионата Нидерландов со счетом 2:3. Это стало пятым поражением команды подряд в чемпионате.
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Слуцкий в Голландии: прокачал игроков, удивил болельщиков, дал результат, но не впечатлил футболом

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Леонид Слуцкий ушёл в отставку с поста главного тренера «Витесса»

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Названы самые угоняемые в Москве автомобили

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Общество

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РИА Новости 05:59
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Проект с самого начала был окружен враньем.
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По делу о падении автобуса с моста в Забайкальском крае задержали организатора перевозки, ранее у него были проведены обыски.
Известия 08:52
Политика

Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17

Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.
РБК 08:55
Политика

Зеленский назвал «нормандский» саммит большой возможностью для диалога

Встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии на саммите в «нормандском формате» даст возможность начать диалог о завершении конфликта в Донбассе.
Rambler News Service 09:51
Политика

Бывший «нашист» и депутат Госдумы получил гражданство Германии

Бывший депутат Госдумы от «Единой России» и экс-комиссар движения «Наши» Роберт Шлегель получил гражданство Германии.
Lenta.ru 07:22
Транспорт

В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт

Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
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Общество

Сын Сафронова назвал диким предложение отрезать часть желудка

Пианисту Луке Затравкину, который на прошлой неделе оказался в центре внимания из-за появившегося в Сети видео его спасения из туалетной комнаты самолета, хотят отрезать часть желудка, сообщил отец музыканта, известный художник Никас Сафронов.
ФАН 07:01
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Бесплатное обновление до Windows 10 всё ещё доступно пользователям

Корпорация Microsoft официально прекратила предоставлять возможность бесплатного обновления Windows 7 и Windows 8.1 до Windows 10 в декабре 2017 года.
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Правоохранительные органы Киева рассказали о личностях людей, подозреваемых в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его ребёнка.
RT на русском 09:53
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Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
РИА Новости 01:39
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В Крыму ответили на предложение Зеленского по возвращению полуострова

Цеков отметил, что Зеленскому следует думать скорее о том, как «снять раз и навсегда» вопрос Крыма и выстраивать «нормальные отношения» с Россией.
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Александр Медведев: «Зенит» в матче со «Спартаком» показал характер и заслуженно победил

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В Госдуме прокомментировали запуск газопровода «Сила Сибири»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT начало поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
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Недавно астрономы вновь обратили внимание на HD 141569A и обнаружили, что рядом со звездой будет не просто пара планет, а целая планетная система.
ФедералПресс 09:51
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В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными

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Дочь Юлии Началовой отметила первый день рождения без мамы

Дочь Юлии Началовой и Евгения Алдонина отметила свой первый день рождения без мамы. 1 декабря Вере исполнилось 13 лет.
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Таджикистан пообещал не приостанавливать денежные переводы из России

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что платежные системы MoneyGram, Contact, «Вестерн Юнион» и «Золотая корона», на которые приходится более 90% всех переводов из России в Таджикистан, не успели подключиться к новому процессинговому центру НБТ.
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Путин упростил зачисление братьев и сестер в одну школу или детсад

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети получат преимущество при поступлении в школу или детсад, куда уже ходят их братья или сестры.
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Ани Лорак расплакалась во время концерта в Киеве

Ани Лорак, исполнительница из Украины, расплакалась прямо на сцене во время съемок концерта для новогодней передачи «Главная елка страны», которую покажут 31 декабря 2019 года.
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Суд в Екатеринбурге арестовал отца убитого сектантами мальчика

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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
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В ДНР заявили об обстреле донецкого аэропорта силовиками

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У московской школьницы украли сумку за 100 тысяч с картой «Тройка»

Неизвестные ограбили школьницу в центре Москвы.
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Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2»

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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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