Футбол
Народные новостиСлуцкий покидает пост главного тренера голландского «Витесса»
Российский тренер голландского футбольного клуба "Витесс" подает в отставку, сообщает РИА Новости. Как отмечает агентство, 29 ноября "Витесс" уступил в гостевом матче с "Херенвеном" в рамках 15-го тура чемпионата Нидерландов со счетом 2:3. Это стало пятым поражением команды подряд в чемпионате.
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«Спасибо за все!» - нигерийский форвард «Витесса» обратился к ушедшему в отставку Слуцкому
ИноПроСпортвчера в 18:25
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