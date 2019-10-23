Футбол

Газета.RuГазета.RuСлуцкий поссорился с футболистом «Витесса»

Полузащитник "Витесса" Ришедли Базур ввязался в конфликт с наставником Леонидом Слуцким на тренировке команды. Как сообщает AD, сначала игрок спровоцировал перепалку со своим одноклубником Джей-Роем Гротом, а уже затем нагрубил и главному тренеру.
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