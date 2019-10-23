Футбол
Газета.RuСлуцкий поссорился с футболистом «Витесса»
Полузащитник "Витесса" Ришедли Базур ввязался в конфликт с наставником Леонидом Слуцким на тренировке команды. Как сообщает AD, сначала игрок спровоцировал перепалку со своим одноклубником Джей-Роем Гротом, а уже затем нагрубил и главному тренеру.
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Авто
Показали необычный концепт-кар новой Toyota Supra 3000GT
SpeedMe 21 октября в 14:54
Общество
Украинцев признали самыми бедными в Европе
"Шестнадцать стран, рассматриваемых в исследовании, имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, в то время как 26 – ниже среднего показателя по Европе", – говорится в исследовании.
РИА Новости 14:41
Кино
Мединский представил «доску позора» российского кино
Министр культуры Владимир Мединский на презентации в Минкультуры представил анонсированную им ранее «доску позора» отечественных фильмов, которые получили государственную поддержку, но в итоге не вернули возвратные субсидии или так и не вышли в прокат, передает корреспондент RNS.
Rambler News Service 21 октября в 05:10
Армия и оружие
Турция прекратила военную операцию в Сирии
Турецкая военная операция на севере Сирии прекращается Такое решение было достигнуто по итогам встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.
Lenta.ru вчера в 17:20
Здоровье
Врач рассказала, почему для детей смертельно опасен аспирин
Врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что прием аспирина противопоказан детям при любых заболеваниях, сообщил сайт телеканала «Звезда».
Телеканал 360° вчера в 10:14
Общество
Киев задолжал пенсионерам Донбасса более 1,5 миллиарда долларов
Омбудсмен отметила, что в среднем задолженность на одного переселенца составляет около 31 тысячи гривен (1,24 тысячи долларов).
Lenta.ru 10:41
Футбол
«Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов
Газета.Ru 14:53
Политика
ТАСС: фигурант дела «Нового величия» попросил политического убежища на Украине
Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста и попросил политического убежища на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Ведомости 15:07
Авто
Составлен топ-5 лучших недорогих кроссоверов для зимы в России
Замкнули пятерку лучших кроссоверов для зимы по версии CarsWeek самый популярный китайский SUV в России – Geely Atlas (от 1 445 000 рублей за комплектацию с полным приводом) и совсем новый купе-кроссовер Renault Arkana, полный привод для которого доступен, начиная с версии Drive стоимостью от 1 185 000 рублей.
Автоновости дня 20 октября в 06:57
Политика
Министр обороны ФРГ предложила НАТО создать зону безопасности в Сирии
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с предложением по деэскалации ситуации в Сирии.
News.ru 21 октября в 13:28
Фигурное катание
Туктамышева рассказала, что может заставить ее закончить карьеру
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о конкуренции в отечественном женском одиночном катании.
Матч ТВ 14:06
Футбол
«Челси» обыграл «Аякс» благодаря голу Батшуайи
«Челси» добился выездной победы над «Аяксом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Sportbox.RU 14:50
Армия и оружие
Шойгу провел переговоры с главнокомандующим СДС
Переговоры по видеоконференцсвязи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлумом Абдо прошли вечером в среду, сообщает Минобороны России.
РИА Новости 14:52
Политика
Операторы ж/д перевозок пригрозили увести вагоны из России в соседние страны
Руководство 14 крупнейших операторских компаний железнодорожных грузовых перевозок просит отменить решение о переводе всех вагонов в России на кассетные подшипники, угрожая в противном случае перевести их в сопредельные страны, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 15:31
Музыка
Селена Гомес сняла новый клип на айфон
Певица Селена Гомес показала на YouTube клип на песню Lose You To Love Me.
Газета.Ru 07:17
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд рублей.
Газета.Ru 11:10
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Космос
Boeing осуществит пилотируемый полет к МКС в первой половине 2020 года
Корпорация Boeing рассчитывает провести первый испытательный пилотируемый полет своего корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) в первой половине 2020 года.
Российская газета вчера в 18:57
Происшествия
В Костроме броневик врезался в легковой автомобиль
ДТП с участием броневика и легкового автомобиля произошло в Костроме.
Известия 15:12
Шоу-бизнес
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская сделала неожиданное признание.
Экспресс газета вчера в 06:23
Общество
Экологи узнали о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов
В Greenpeace отмечают, что в 2009 году, после продолжавшейся несколько лет кампании протеста, Urenco и «Росатом» отказались от продолжения импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии.
РБК 10:58
Космос
Первые астронавты отправятся в полет на Марс в искусственном сне
Ugpressa.ru вчера в 15:09
Авто
Представлен патрульный автомобиль на базе Renault Logan Stepway
Renault Logan Stepway – автомобиль, который, сочетая в себе надежность, современные технологии и характер кроссовера, подойдет правоохранительным органам для решения широкого спектр задач.
Автоновости дня 07:26
Происшествия
В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов
В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
РБК 07:08
Шоу-бизнес
Волочкова шокировала поклонников стертыми пятками
Известная балерина Анастасия Волочкова, известная своими эпатажными снимками в соцсетях, вновь шокировала поклонников.
ФАН 14:59
Происшествия
Россия выдала Испании криминального авторитета Таро
Россия выдала Испании 67-летнего криминального авторитета грузинского происхождения Тариэла Ониани по прозвищу Таро.
Газета.Ru 14:54