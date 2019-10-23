Футбол

Газета.RuГазета.RuСлуцкий поссорился с футболистом «Витесса»

Полузащитник "Витесса" Ришедли Базур ввязался в конфликт с наставником Леонидом Слуцким на тренировке команды. Как сообщает AD, сначала игрок спровоцировал перепалку со своим одноклубником Джей-Роем Гротом, а уже затем нагрубил и главному тренеру.
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Игрок «Витесса» — Слуцкому: отвали, я не хочу играть за твою команду

Чемпионат12:28

Футболист «Витесса» поссорился со Слуцким на тренировке

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СМИ: игрок «Витесса» нагрубил Слуцкому во время тренировки

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Хавбек «Витесса» – Слуцкому: «########, я не хочу играть за твою команду»

Sports.ru12:46

Ришедли Базур - Слуцкому: «Отвали, я не хочу играть за твою команду»

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СМИ: Полузащитник «Витесса» грубо выругался в адрес Слуцкого на тренировке

Sportbox.RU12:25
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Ввезенные из Европы в Россию ядерные отходы пообещали вернуть обратно

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Армия и оружие

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"Шестнадцать стран, рассматриваемых в исследовании, имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, в то время как 26 — ниже среднего показателя по Европе", — говорится в исследовании.
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ТАСС: фигурант дела «Нового величия» попросил политического убежища на Украине

Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста и попросил политического убежища на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
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Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
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Мужчина с ножом напал на двух курских школьниц

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Государственная дума приняла в первом чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2020–2022 годы, который внесло правительство.
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Криминального авторитета Таро экстрадировали из РФ в Испанию

Криминального авторитета Таро (Тариэла Мулухова) экстрадировали из России и передали испанскими правоохранительными органам в Испанию.
Газета.Ru 11:12
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Российская сборная вновь не сможет полноценно участвовать в Олимпиаде

Как говорит генеральный директор Российской национальной антидопинговой организации (Русада) Юрий Ганус, Олимпийская сборная России скорее всего не сможет полноценно участвовать в Летних олимпийских играх в Токио 2020 года.
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Армия и оружие

Путин и Эрдоган заявили о «судьбоносных решениях» по Сирии

Владимир Путин заявил, что достигнутые решения являются "очень важными, если не судьбоносными", и позволят "разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе".
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ФСБ разрешила виртуальному оператору связи продавать виртуальные сим-карты eSIM и с их помощью оказывать услуги мобильной связи.
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«Барселона» в гостях победила «Славию»

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Кроссовер Skoda Karoq привезут в РФ в первом квартале 2020 года

По словам топ-менеджера, презентация нового кроссовера Skoda Karoq в России состоится в декабре этого года.
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Картину из музея в Грозном обнаружили на выставке в Третьяковке

На выставке в Третьяковке, посвященной 175-летию со дня рождения художника Василия Поленова, обнаружили картину из Национального музея Чеченской республике в Грозном.
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Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет

Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
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Минкультуры представило «доску позора» российских фильмов

Министерство культуры и Фонд кино опубликовали "доску позора" со списком фильмов, которые не оправдали надежд и провалились в прокате.
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Маск впервые отправил твит через космос

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Неизвестная богатая семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала «Дживс и Вустер», пишет The Guardian.
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В начале месяца компания Intel снизила цену на 18-ядерный процессор Core i9-10980XE, который стоит сейчас 979 долларов (более 62 тысяч рублей).
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Эксперт прокомментировала наряд Елены Зеленской на церемонии в Японии

Международный эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова в беседе с ФАН оценила наряд супруги украинского президента Владимира Зеленского на церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
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Елену Малышеву госпитализировали

Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
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Политика

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
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КДК РФС дисквалифицировал Анюкова на два матча

Как сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, футболист дисквалифицирован на две игры за свое удаление в матче тринадцатого тура РПЛ против «Оренбурга».
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Король Саудовской Аравии отправил главу МИД в отставку

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Суд обязал Госдеп представить документы по Украине в течение 30 дней

Суд в США обязал Госдепартамент в течение 30 дней в силу «общественного интереса» начать предоставлять документы, связанные с отношениями администрации Дональда Трампа с Украиной.
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Зеленский озвучил условия проведения нормандского саммита

Существует лишь два условия для проведения нормандского саммита: согласование "формулы Штайнмайера" и разведение войск на трех участках в Донбассе.
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Древний «монстр Талли» оказался не тем, за кого его принимали ученые

Исследователи из Ирландии, США и Японии обнаружили, что «монстра Талли», названного в честь своего первооткрывателя, могли напрасно отнести к позвоночным.
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Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
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