Футбол
Газета.RuСлуцкий поссорился с футболистом «Витесса»
Полузащитник "Витесса" Ришедли Базур ввязался в конфликт с наставником Леонидом Слуцким на тренировке команды. Как сообщает AD, сначала игрок спровоцировал перепалку со своим одноклубником Джей-Роем Гротом, а уже затем нагрубил и главному тренеру.
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Происшествия
СК возбудил дело о халатности после гибели калининградца в ОВД
Следствие возбудило уголовное дело о халатности после смерти 36-летнего мужчины, получившего тяжелые ожоги кипятком от разбитого радиатора отопления в ОВД Калининграда, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по Калининградской области Наталья Гацко.
РИА Новости 15:48
Общество
Ввезенные из Европы в Россию ядерные отходы пообещали вернуть обратно
23 октября портал Tageszeitung сообщил, что Россия возобновила ввоз радиоактивных урановых отходов из Европы, прекращенный 10 лет назад.
Lenta.ru 16:36
Армия и оружие
Российские стратеги прилетели в ЮАР
В полете Ту-160 дозаправлялись, уточняют военные. Кроме того, на последнем отрезке пути их сопровождали истребители ВВС ЮАР JAS-39 Gripen.
Вести.Ru 11:35
Общество
Украинцев признали самыми бедными в Европе
"Шестнадцать стран, рассматриваемых в исследовании, имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, в то время как 26 — ниже среднего показателя по Европе", — говорится в исследовании.
РИА Новости 14:41
Общество
ТАСС: фигурант дела «Нового величия» попросил политического убежища на Украине
Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста и попросил политического убежища на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Ведомости 15:07
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Экономика
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ФОМС на 2020–2022 годы
Государственная дума приняла в первом чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2020–2022 годы, который внесло правительство.
Политика Сегодня 09:21
Происшествия
Криминального авторитета Таро экстрадировали из РФ в Испанию
Криминального авторитета Таро (Тариэла Мулухова) экстрадировали из России и передали испанскими правоохранительными органам в Испанию.
Газета.Ru 11:12
Спорт
Российская сборная вновь не сможет полноценно участвовать в Олимпиаде
Как говорит генеральный директор Российской национальной антидопинговой организации (Русада) Юрий Ганус, Олимпийская сборная России скорее всего не сможет полноценно участвовать в Летних олимпийских играх в Токио 2020 года.
Новые Известия 16:56
Армия и оружие
Путин и Эрдоган заявили о «судьбоносных решениях» по Сирии
Владимир Путин заявил, что достигнутые решения являются "очень важными, если не судьбоносными", и позволят "разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе".
РИА Новости вчера в 15:14
Технологии
ФСБ разрешила виртуальному оператору связи продавать eSIM
ФСБ разрешила виртуальному оператору связи продавать виртуальные сим-карты eSIM и с их помощью оказывать услуги мобильной связи.
UfaTime.ru 16:31
Футбол
«Барселона» в гостях победила «Славию»
Спорт-Экспресс 16:52
Авто
Кроссовер Skoda Karoq привезут в РФ в первом квартале 2020 года
По словам топ-менеджера, презентация нового кроссовера Skoda Karoq в России состоится в декабре этого года.
Daily-Motor.Ru вчера в 05:59
Общество
Картину из музея в Грозном обнаружили на выставке в Третьяковке
На выставке в Третьяковке, посвященной 175-летию со дня рождения художника Василия Поленова, обнаружили картину из Национального музея Чеченской республике в Грозном.
РЕН ТВ 08:08
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости 21 октября в 22:41
Кино
Минкультуры представило «доску позора» российских фильмов
Министерство культуры и Фонд кино опубликовали "доску позора" со списком фильмов, которые не оправдали надежд и провалились в прокате.
MagadanMedia.ru 14:00
Космос
Маск впервые отправил твит через космос
Lenta.ru вчера в 07:42
Общество
Богатые россияне захотели дворецкого из сериала «Дживс и Вустер»
Неизвестная богатая семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала «Дживс и Вустер», пишет The Guardian.
Lenta.ru 12:00
Гаджеты
Intel вдвое снизила цены на HEDT-процессоры Core 9-го поколения
В начале месяца компания Intel снизила цену на 18-ядерный процессор Core i9-10980XE, который стоит сейчас 979 долларов (более 62 тысяч рублей).
Игромания.ру вчера в 15:05
Общество
Эксперт прокомментировала наряд Елены Зеленской на церемонии в Японии
Международный эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова в беседе с ФАН оценила наряд супруги украинского президента Владимира Зеленского на церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
RT на русском 12:11
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Футбол
КДК РФС дисквалифицировал Анюкова на два матча
Как сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, футболист дисквалифицирован на две игры за свое удаление в матче тринадцатого тура РПЛ против «Оренбурга».
Нева Спорт 10:34
Политика
Суд обязал Госдеп представить документы по Украине в течение 30 дней
Суд в США обязал Госдепартамент в течение 30 дней в силу «общественного интереса» начать предоставлять документы, связанные с отношениями администрации Дональда Трампа с Украиной.
RT на русском 16:35
Политика
Зеленский озвучил условия проведения нормандского саммита
Существует лишь два условия для проведения нормандского саммита: согласование "формулы Штайнмайера" и разведение войск на трех участках в Донбассе.
ИА Новороссия 13:47
Наука
Древний «монстр Талли» оказался не тем, за кого его принимали ученые
Исследователи из Ирландии, США и Японии обнаружили, что «монстра Талли», названного в честь своего первооткрывателя, могли напрасно отнести к позвоночным.
Naked Science 13:20
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00