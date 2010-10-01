Футбол
Матч ТВСлуцкий признался, что ему не хватает русской бани в Нидерландах
Третье — русская баня, — заявил Слуцкий в программе «Тает лед» на «Матч ТВ». Напомним, россиянин с 2018 года возглавляет нидерландский клуб «Витесс». В прошлом сезоне под руководством 48-летнего специалиста команда из Арнема заняла пятое место в турнирной таблице Эридивизи.
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Армия и оружие
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
Происшествия
СК заявил о первых задержаниях после прорыва дамбы в Красноярском крае
В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю заявили о возобновлении поисково-спасательных работ в Курагинском районе, где накануне произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.
Экономика
Силуанов допустил отказ Белоруссии в кредите
Министр финансов России Антон Силуанов допустил отказ Белоруссии в выдаче государственного кредита на $600 млн, передает "Интерфакс".
Происшествия
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Боец Росгвардии погиб во время сдачи экзамена на краповый берет в Хабаровском крае.
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
Политика
Британский парламент проголосовал за отсрочку «Брексита»
Лидер лейбористов Джереми Корбин приветствовал результаты голосования, заявив, что премьер-министр «должен соблюдать закон» и попросить ЕС об отсрочке «Брексита».
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
Основатель компании SpacX и генеральный директор Tesla Илон Маск выступил на краснодарском бизнес-форуме "Дело за малым!" по видеосвязи.
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 21 по 27 октября
Рыбы В целом вас ожидает благоприятный период без лишних тревог.
Наука
Умение стоять в очереди впервые сформировалось у трилобитов
Футбол
«Арсенал» сыграл вничью с «Сочи», Джанаев отразил два пенальти
Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Сочи" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.
Происшествия
В Петербурге маршрутка столкнулась с трамваем
Травмы при столкновении маршрутки с трамваем на улице Десантников в Красносельском районе Петербурга в воскресенье вечером, по уточненным данным, получили 16 человек.
Общество
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
Происшествия
В США трое военных погибли во время учений
Происшествия
Каршеринговый автомобиль перевернулся у здания Минобороны в Москве
Каршеринговый автомобиль перевернулся в Москве на Фрунзенской набережной.
Политика
Составлен список покинувших Россию чиновников времен 1990-х
«Комсомольская правда» составила список бывших российских чиновников, занимавших государственные должности в 1990-х годах и впоследствии покинувших страну.
Общество
Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".
Экономика
Иностранные инвесторы вновь стали вкладываться в Россию
Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), BofA Merrill Lynch и BCS Global Markets, к 16 октября иностранные инвесторы вложили в российские фонды $46 млн, в то время, как на предыдущей — забирали ($14 млн).
Культура
Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова обошла Туктамышеву и победила на этапе Гран-при
Россиянка Анна Щербакова выиграла Skate America, первый в новом сезоне этап Гран-при по фигурному катанию.
Кино
Френсис Коппола назвал фильмы студии Marvel отвратительными
Американский кинорежиссер Френсис Коппола поддержал критику Скорсезе в адрес фильмов киновселенной Marvel.20 октября, на встрече с журналистами, Френсис Коппола заявил: "Когда Мартин Скорсезе говорит, что картины Marvel — это не кино, он прав, потому что мы ожидаем чему-то научиться у кино, мы рассчитываем получить что-то, какое-то просветление, какое-то знание, какое-то вдохновение".
Политика
Кабмин утвердил кандидатуры глав Харьковской, Кировоградской и Черниговской областей
Правительство Украины на заседании в воскресенье, 20 октября, назначило новых руководителей администраций Харьковской, Кировоградской и Черниговской областей.
Теннис
Андрей Рублёв выиграл «ВТБ Кубок Кремля»
В первом сете финального матча Адриан Маннарино навязал Рублёву борьбу, выиграв четыре гейма, однако забрать сет не сумел: 6:4, первая партия осталась за хозяином корта.
Футбол
Врач «Рубина»: «Фомин снят с аппарата искусственной вентиляции легких»
Происшествия
В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи
Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.
Шоу-бизнес
Зеленский с супругой гостили у Заворотнюк
В конце программы Заворотнюк призналась, что дружит с Зеленским и его супругой и даже неоднократно принимала их у себя дома, передаёт ФАН.
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию
В Пенсионном фонде России проинформировали россиян предпенсионного возраста о том, что они могут досрочно выйти на пенсию при соблюдении нескольких условий.
Здоровье
Медики рассказали, как тело сигнализирует о проблемах с алкоголем
Тело начинает указывать на это самостоятельно еще до того, как появляются очевидные симптомы алкоголизма.
Общество
Российские банки обяжут проверять клиентов по номеру телефона
Российский кабмин предложил обязать банки проверять клиентов по номеру телефона.
Происшествия
В КБР полицейский убил своего коллегу в драке
В Нальчике полицейский убил своего коллегу из другого региона во время драки.