Третье — русская баня, — заявил Слуцкий в программе «Тает лед» на «Матч ТВ». Напомним, россиянин с 2018 года возглавляет нидерландский клуб «Витесс». В прошлом сезоне под руководством 48-летнего специалиста команда из Арнема заняла пятое место в турнирной таблице Эридивизи.

Слуцкий признался, что ему не хватает русской бани в Нидерландах

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