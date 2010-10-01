Третье — русская баня, — заявил Слуцкий в программе «Тает лед» на «Матч ТВ». Напомним, россиянин с 2018 года возглавляет нидерландский клуб «Витесс». В прошлом сезоне под руководством 48-летнего специалиста команда из Арнема заняла пятое место в турнирной таблице Эридивизи.

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