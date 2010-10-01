Футбол
Матч ТВСлуцкий признался, что ему не хватает русской бани в Нидерландах
Третье — русская баня, — заявил Слуцкий в программе «Тает лед» на «Матч ТВ». Напомним, россиянин с 2018 года возглавляет нидерландский клуб «Витесс». В прошлом сезоне под руководством 48-летнего специалиста команда из Арнема заняла пятое место в турнирной таблице Эридивизи.
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Леонид Слуцкий: «В Голландии пока ни одного плохого слова от болельщиков не услышал»
Спорт-Экспрессвчера в 12:59
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено вчера в 23:54, Вашингтон
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов помогли «Вашинтону» обыграть «Чикаго»
Вести.Ru вчера в 22:03
Культура
Девушка из Хакасии стала участницей шоу «Голос»
Пульс Хакасии 19 октября в 09:20
Политика
Зеленский примет участие в церемонии интронизации императора Японии
Президент Украины Владимир Зеленский 21-24 октября осуществит визит в Японию и примет участие в церемонии интронизации императора Нарухито, сообщила в воскресенье пресс-служба украинского главы государства.
РИА Новости вчера в 12:51
Армия и оружие
Шойгу назвал причину выхода США из ДРСМД
Американская сторона вышла из соглашения о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как хотела сдержать Россию и китайскую сторону.
Газета.Ru вчера в 23:02
Политика
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Общество
В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия вчера в 02:45
Авто
В Новосибирске владельцу Bentley Bentayga насчитали рекордный налог
Повышающий коэффициент применяется в соответствии с перечнем легковых авто средней стоимостью от 3 млн рублей, который размещается ежегодно не позднее 1 марта на сайте Минпромторга России.
RuNews24.ru вчера в 23:34
Происшествия
Трое американских военнослужащих погибли на учениях
На учениях в штате Джорджия погибли трое военнослужащих 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии США.
Российская газета вчера в 18:23
Армия и оружие
СМИ узнали о «нештатной ситуации» на учениях под руководством Путина
Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019», финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация.
РБК вчера в 22:11
Политика
В Кремле рассказали о переговорах Путина и Меркель
Известия 19 октября в 13:02
Происшествия
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае возросло до 10
Число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае возросло до десяти человек.
Life.ru 18 октября в 23:09
Футбол
«Крылья Советов» спустя пять лет победили в Оренбурге
«Крылья» не могли выиграть в Оренбурге пять лет. В последний раз это случилось 29 сентября 2014-го года, тогда волжане победили 1:0.
Спорт день за днем вчера в 06:31
Авто
Skoda с начала года увеличила продажи в России на 7%
В результате Skoda заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 4,8% против 4,4% годом ранее, согласно данным АЕБ.
Автостат вчера в 05:00
Армия и оружие
Американцы в Сирии разбомбили свою собственную авиабазу
Как сообщает агентство "Новости", эти действия были предприняты в рамках проведения военной операции по выводу из Сирии американских войск.
В городе R вчера в 15:33
Шоу-бизнес
В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! 18 октября в 04:24
Гаджеты
Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11
Несколько мобильных устройств Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11.
iReactor 19 октября в 22:32
Футбол
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 1:1
Metaratings вчера в 13:22
Авто
Послушайте, как звучит новый «атмосферник» V12 объемом 9,5 литров
Компания Race Cast Engineering из Австралии, занимающаяся постройкой моторов, разработала атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель объёмом 9,5 литров.
Тарантас Ньюс 18 октября в 10:49
Происшествия
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Lenta.ru вчера в 09:40
Армия и оружие
Российский Су-34 нанёс удар по солнечной электростанции боевиков
Российский бомбардировщик Су-34 нанес удар по электростанции, расположенной между городами Тафтаназ и Бинниш, утверждает автор видео.
Военное обозрение вчера в 02:30
Армия и оружие
Шойгу: действия Турции в Сирии лишили охраны 12 тюрем с боевиками
Как пояснил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на форуме по безопасности в Китае: "В результате действий турецкой армии в Сирии без охраны остались восемь лагерей беженцев и 12 тюрем для боевиков-иностранцев".
РЕН ТВ вчера в 23:13
Происшествия
В Приморье женщина упала со скалы при попытке сделать селфи
REGNUM вчера в 22:42
Армия и оружие
СМИ узнали о планах Трампа оставить около 200 военных на востоке Сирии
Известия вчера в 23:23
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала купание супруга в ледяной воде
Вечерняя Москва вчера в 22:47
Происшествия
В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи
Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.
РИА Новости вчера в 08:13
Происшествия
Увеличилось число пострадавших при прорыве дамб в Красноярском крае
Ещё десять человек обратились к медикам после прорыва дамб золотодобывающей артели в районе деревни Щетинкино Красноярского края, число пострадавших увеличилось до 26.
Life.ru вчера в 23:01
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 22:49
Единоборства
Гвоздик остается в больнице после боя с Бетербиевым
ProstoProSport вчера в 05:30
Авто
Эксперты выяснили, на сколько сезонов хватает зимней «резины»
Актуальные Новости 19 октября в 02:40
Происшествия
В Барнауле на пешеходном переходе автомобиль сбил сразу троих человек
Алтапресс вчера в 09:20