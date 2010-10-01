Футбол

Матч ТВМатч ТВСлуцкий признался, что ему не хватает русской бани в Нидерландах

Третье — русская баня, — заявил Слуцкий в программе «Тает лед» на «Матч ТВ». Напомним, россиянин с 2018 года возглавляет нидерландский клуб «Витесс». В прошлом сезоне под руководством 48-летнего специалиста команда из Арнема заняла пятое место в турнирной таблице Эридивизи.
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Слуцкий признался, что ему не хватает русской бани в Нидерландах

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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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