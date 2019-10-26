Футбол
ProstoProSportСлуцкий прокомментировал инцидент с пославшим его игроком «Витесса»
Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал об инциденте с футболистом своей команды Ришедли Базуром, который оскорбил наставника во время тренировки, после чего был отстранен от работы руководством клуба.
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Слуцкий ожидает решения руководства «Витесса» по футболисту, который его оскорбил
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Форвард «Витесса» рассказал о драке с одноклубником, который послал Слуцкого на тренировке
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