Футбол

ProstoProSportProstoProSportСлуцкий прокомментировал инцидент с пославшим его игроком «Витесса»

Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал об инциденте с футболистом своей команды Ришедли Базуром, который оскорбил наставника во время тренировки, после чего был отстранен от работы руководством клуба.
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Слуцкий ждет действий со стороны оскорбившего его игрока

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Слуцкий — о Базуре, который его оскорбил: ждём действий с его стороны

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Слуцкий ожидает решения руководства «Витесса» по футболисту, который его оскорбил

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