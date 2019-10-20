В турнирной таблице чемпионата Нидерландов «Витесс» делит второе-третье места с ПСВ, уступая три очка «Аяксу». Ранее сообщалось, что «Витесс» под руководством Слуцкого установил новый клубный рекорд.

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