Футбол
RT на русскомСлуцкий прокомментировал историческое достижение «Витесса»
В турнирной таблице чемпионата Нидерландов «Витесс» делит второе-третье места с ПСВ, уступая три очка «Аяксу». Ранее сообщалось, что «Витесс» под руководством Слуцкого установил новый клубный рекорд.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 07:03, Вашингтон
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare не будет лутбоксов
Cyber.sports.ru 17 октября в 14:42
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Жители грузинской Кутаиси устроили акцию протеста около здания театра имени Месхишвили, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 04:29
Футбол
«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
Вести.Ru 06:31
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия 00:55
Происшествия
В Казани полицейская машина перевернулась в ходе погони
При погоне на пересечении двух улиц автомобиль ДПС столкнулось с иномаркой и перевернулся на крышу.
Газета.Ru 05:51
Фигурное катание
Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
РИА Новости 01:51
Политика
Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину
Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
Газета.Ru 18 октября в 07:06
Общество
Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:27
Общество
Илон Маск выступил в Краснодаре после шуточного приглашения
Газета.Ru 18 октября в 16:55
Футбол
Карпин: сказал в перерыве, чтобы ещё три пропустили
Metaratings вчера в 14:59
Армия и оружие
Американцы бросили свою военную базу в Сирии
Группу российских журналистов из разных СМИ к оставленной американцами базе сопровождали спецназовцы сирийской армии, а также российская военная полиция.
Хакасия-Информ вчера в 05:38
Происшествия
Один из пропавших без вести при прорыве дамбы найден живым
Один из шестерых пропавших без вести при прорыве дамбы в Красноярском крае найден живым, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:03
Здоровье
Врачи назвали ранние симптомы рака желудка
Ранние признаки рака желудка могут быть схожими с симптомами других заболеваний, поэтому больные зачастую не обращают на них внимания.
UfacityNews.ru 18 октября в 22:51
Единоборства
Гвоздик остается в больнице после боя с Бетербиевым
Тренер экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBC Александра Гвоздика Тедди Атлас прокомментировал состояние спортсмена после проигрыша в битве с Артуром Бетербиевым.
ProstoProSport 05:30
Единоборства
Массовая драка произошла в Сочи на турнире ММА
Вчера в Сочи главным поединком вечера в рамках турнира по ММА Fight Nights Global 95 стал бой между россиянином Али Багаутиновым и представителем Казахстана Жалгасом Жумагуловым.
Невские Новости 06:37
Общество
Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта
Финская журналистка Йенни Йесканен поделилась своими впечатлениями от поездки из Петербурга в Мурманск на плацкарте.
ТК Звезда вчера в 04:21
Общество
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
Испанские диетологи в разговоре с La Vanguardia назвали заблуждением утверждение, что "есть можно все, но в меру", и перечислили ряд продуктов, которые стоит исключить из рациона.
РИА Новости 04:32
Политика
Трамп заявил о симпатии к россиянам и назвал Клинтон сумасшедшей
Президент США Дональд Трамп назвал экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон сумасшедшей из-за высказываний об американских политиках, которые, по ее мнению, играют на руку России.
РБК 02:28
Космос
Второй спутник Van Allen Probes завершил работу
Van Allen Probes — это два спутника NASA, которые предназначались для изучения радиационных поясов Земли (области магнитосферы, где накапливаются высокоэнергетические заряженные частицы; понимание характеристик, динамики данных поясов важно, в частности, для планирования миссий, разработки космических аппаратов).
Популярная механика вчера в 03:05
Политика
Великобритания запустила особый план по жесткому Brexit
Гоув добавил, что у Великобритании есть все средства и возможности, чтобы успеть осуществить Brexit в октябре, соответствующие сроки закреплены в соглашении с Брюсселем.
Lenta.ru 06:14
Кино
Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае
МИР 24 18 октября в 12:36
Экономика
Темпы роста ВВП Китая упали до минимума 1992 года
Китайская экономика показывает самые низкие с 1992 годов темпы роста ВВП.
Газета.Ru 18 октября в 16:00
Общество
В ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию
При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
РИА Новости 01:43
Общество
В Крым прибыл князь Георгий Романов
В Крым приехал великий князь Георгий Михайлович Романов.
Аргументы и Факты 05:22
Политика
Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку
Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.
ТАСС 05:42
Футбол
Никлас Зюле получил разрыв крестообразной связки
ProstoProSport 05:13
Футбол
«ПСЖ» хочет заполучить Эриксена и продать Паредеса и Дракслера
Ожидается, что «Тоттенхэм» попытается продать Кристиана в предстоящее зимнее трансферное окно, но футболист предпочитает стать свободным агентом по окончании сезона, чтобы получить более выгодные финансовые условия в новом клубе.
Чемпионат 03:51
Общество
Медведев поздравил работников дорожного хозяйства с праздником
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, отметив важность дальнейшего развития и повышения эффективности отрасли, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
РИА Новости 03:40