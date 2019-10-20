Футбол
RT на русскомСлуцкий прокомментировал историческое достижение «Витесса»
В турнирной таблице чемпионата Нидерландов «Витесс» делит второе-третье места с ПСВ, уступая три очка «Аяксу». Ранее сообщалось, что «Витесс» под руководством Слуцкого установил новый клубный рекорд.
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Армия и оружие
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
RT на русском 10:28
Происшествия
Десять человек пострадали в результате ДТП в Чехии
Десять человек получили травмы в результате аварии с участием микроавтобуса в Чехии.
RT на русском 11:33
Футбол
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru 18 октября в 12:54
Единоборства
Олег Монгол побил Кирилла «руки-базуки» Терешина в октагоне
Сам бой прошел в столице Хакасии, куда Кирилл «руки базуки» Терешин приехал по приглашению организаторов из родного Пятигорска.
Телеканал 360° 12:27
Шоу-бизнес
На шоу Светланы Лободы Наташа Королева пришла со шрамом
Российская певица Наташа Королева пришла на шоу Светланы Лободы в необычном образе-зомби.
Культуромания 10:55
Происшествия
СК заявил о первых задержаниях после прорыва дамбы в Красноярском крае
В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю заявили о возобновлении поисково-спасательных работ в Курагинском районе, где накануне произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.
RT на русском 03:45
Общество
Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:27
Наука
Впервые зафиксировано «ураганное землетрясение»
Ученые проанализировали более 12 лет сейсмических и океанографических данных в период с 2006 по 2019 год, они обнаружили более 14 тысяч штормовых землетрясений, порождаемых в водах у берегов США, а также Канады и Мексиканского залива.
Naked Science вчера в 06:15
Происшествия
Главу Белгородского района арестовали по обвинению во взятке
Суд арестовал главу администрации Белгородского района Анатолия Попкова, который обвиняется в получении взятки, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель управления ФСБ по региону.
РИА Новости 08:44
Происшествия
В Петербурге маршрутка столкнулась с трамваем
Травмы при столкновении маршрутки с трамваем на улице Десантников в Красносельском районе Петербурга в воскресенье вечером, по уточненным данным, получили 16 человек.
ТАСС 12:04
Общество
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
РИА Новости 04:32
Общество
Дженнифер Лоуренс сыграла свадьбу
29-летняя Дженнифер Лоуренс официально вышла замуж за 34-летнего директора арт-галереи Кука Марони в сентябре этого года.
StarHit.ru вчера в 23:00
Музыка
Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»
News.ru 18 октября в 18:59
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 21 по 27 октября
Рыбы В целом вас ожидает благоприятный период без лишних тревог.
Голос правды (ст. Полтавская) 00:05
Футбол
«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
"Крылья Советов" выиграли 1:0 и набрав 17 очков поднялись на 6 место в таблице. "Оренбург" с 14 очками остался на 12 позиции.
Вести.Ru 06:31
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском 18 октября в 04:34
Футбол
Вратари «Динамо» и «Краснодара» выйдут на матч в кепках в честь Яшина
Газета.Ru 18 октября в 09:51
Шоу-бизнес
В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! 18 октября в 04:24
Политика
Помпео не видел со стороны Вашингтона попытки давить на Киев
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что ни разу не видел, чтобы Вашингтон пытался добиться каких-либо действий от Украины в обмен на предоставление финансовой и военной помощи.
РЕН ТВ 11:37
Политика
Федотов возглавит в ВШЭ кафедру по правовым аспектам ИИ
Глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов рассказал РИА Новости, что планирует возглавить в НИУ Высшая школа экономики кафедру ЮНЕСКО, посвященную правам человека в сфере информации и интеллектуальной собственности, особое внимание в деятельности кафедры будет уделено правовым проблемам развития искусственного интеллекта.
РИА Новости 12:45
Политика
Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку
Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.
ТАСС 05:42
Политика
Лавров рассказал, как ему было стыдно при развале СССР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью «Россия-1», как ему было стыдно в период развала СССР.
Московский Комсомолец 07:07
Хоккей
КХЛ. «Спартак» обыграл СКА в Санкт-Петербурге
Вести.Ru 12:35
Единоборства
Турнир по ММА в Краснодарском крае завершился массовой дракой
В Краснодарском крае в городе Сочи 19 октября прошел масштабный турнир по ММА Fight Nights Global 95.
Регион online 02:40
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Кино
Френсис Коппола назвал фильмы студии Marvel отвратительными
Американский кинорежиссер Френсис Коппола поддержал критику Скорсезе в адрес фильмов киновселенной Marvel.20 октября, на встрече с журналистами, Френсис Коппола заявил: "Когда Мартин Скорсезе говорит, что картины Marvel — это не кино, он прав, потому что мы ожидаем чему-то научиться у кино, мы рассчитываем получить что-то, какое-то просветление, какое-то знание, какое-то вдохновение".
DixiNews 12:29
Политика
Трамп признался в симпатии к России
Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".
Газета.Ru 00:46
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова обошла Туктамышеву и победила на этапе Гран-при
Россиянка Анна Щербакова выиграла Skate America, первый в новом сезоне этап Гран-при по фигурному катанию.
РБК 03:26