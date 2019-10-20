В турнирной таблице чемпионата Нидерландов «Витесс» делит второе-третье места с ПСВ, уступая три очка «Аяксу». Ранее сообщалось, что «Витесс» под руководством Слуцкого установил новый клубный рекорд.

Спорт день за днем

Фигурное катание Россиянка Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на первом этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) -- турнире Skate America в Лас-Вегасе.

Происшествия СК назвал поджог причиной пожара в Ярославской области с 7 погибшими Причиной пожара в жилом доме в Ростове (Ярославская область) стал поджог, подозреваемый в преступлении задержан.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова показала кадры с новорожденным сыном Фото: кадр из хроники Анастасии Решетовой По предварительной информации Анастасию на днях должны будут вписать из клиники, но многие фанаты пары начинают задаваться вопросами по поводу того, познакомил ли Тимати свою дочь с новорожденным братиком.

Политика Советник Трампа обвинил Порошенко в краже $1,5 млрд Экс-президент Украины Петр Порошенко украл $1,5 млрд, конфискованные у предыдущего главы государства Виктора Януковича после "майдана" 2014 года, заявил внештатный советник главы Белого дома Дональда Трампа Сэм Кислин.

Политика Медведев и Вучич принимают участие в параде под Белградом Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич принимают участие в параде военной техники, который приурочен к 75-летию освобождения сербской столицы от нацистов.

Технологии Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут Электронные четки, которые 17 октября представили в Ватикане, оказались с «изъяном». Его обнаружил эксперт по кибербезопасности.

Армия и оружие СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова» Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.

ЖКХ Около 80 тыс. жителей Луганской области остались без воды «18 октября в городе Лисичанск в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию отключено от электроснабжения три насосные станции, в результате чего без централизованного водоснабжения остались около 80 тыс. жителей», — рассказали в госслужбе.

Энергетика «Нафтогаз» направит «Газпрому» иск на $11 млрд Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» намерена потребовать от «Газпрома» компенсацию в размере 11 миллиардов долларов.

Происшествия В Москве произошел крупный пожар на складе со скотчем В московском районе Кунцево произошел крупный пожар в здании склада, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.

Общество В ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".

Политика Джонсон попросил Туска об отсрочке Brexit О поступившем из Лондона запросе на отсрочку Brexit написал глава Европейского совета Дональд Туск в Twitter.

Авто Роспатент показал детали «русского Прадо» от «УАЗа» В базе ФИПС появились первые патентные снимки деталей нового внедорожника УАЗ.

Шоу-бизнес Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.

Религия Тысячи брянцев собрались на литургию с участием Патриарха Кирилла Возглавляет божественную литургию Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На богослужение собрались тысячи православных верующих.

Шоу-бизнес У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.

Футбол Мексиканский клуб отказался играть из-за долгов по зарплате Сами игроки долго и с улыбками аплодировали "Тигресу", выражая своё неуважение. "Веракрус" занимает последнее место в чемпионате Мексики.

Происшествия Двое рабочих погибли под завалами грунта в Екатеринбурге Двое рабочих, оказавшихся под грунтом при проведения земляных работ в субботу вечером в Екатеринбурге, погибли.

Футбол Наследный принц Саудовской Аравии вновь попытается купить «Манчестер Юнайтед» Нынешние владельцы Манчесте6р Юнайтед, семья Глейзер, которая владеет командой с 2005 года, в обоих случаях заявляла, что не собирается продавать клуб вне зависимости от суммы предложения.

Общество Путин обратился к работникам дорожного хозяйства с поздравлением Президент России Владимир Путин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником.