Тренерский штаб "Витесса" принял решение отстранить от тренировок футболиста Ришедли Базура. На вчерашней тренировке 23-летний голландец вступил в конфликт с Джей-Роем Гротом, после чего ушел в раздевалку и оскорбил главного тренера Леонида Слуцкого.

Слуцкий отстранил от тренировок оскорбившего его футболиста

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