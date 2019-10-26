Футбол

Pravda.RuPravda.RuСлуцкий отстранил от тренировок оскорбившего его футболиста

Тренерский штаб "Витесса" принял решение отстранить от тренировок футболиста Ришедли Базура. На вчерашней тренировке 23-летний голландец вступил в конфликт с Джей-Роем Гротом, после чего ушел в раздевалку и оскорбил главного тренера Леонида Слуцкого.
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