Футбол
Нева СпортСлуцкий прокомментировал конфликт с оскорбившим его игроком
Напомним, между главным тренером «Витесса» Леонидом Слуцким и полузащитником команды Ришедли Базуром произошёл конфликт. Инцидент случился во время тренировки. Базур остался недоволен столкновением с партнером Джеем-Рой Гротом, а затем повздорил с главным тренером.
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«Тамбов» обыграл «Уфу» в матче РПЛ
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Зеленский встретился с украинскими военными в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский, который уже второй день находится в населенном пункте Золотое (Донбасс), встретился с украинскими военными и местными жителями.
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Украина выступила против возвращения России в ПАСЕ
Украина отказывается от любого компромисса относительно возвращения России в ПАСЕ, заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков 26 октября на встрече с новым генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, сообщает пресс-служба украинского парламента.
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Россияне занялись сексом в кресле самолета и попали на видео
Двух россиян из Приморья привлекли к административной ответственности за непристойное поведение на борту самолета.
Lenta.ru 08:20
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Вера Брежнева посетила модный показ в кожаных штанах и бюстгальтере
Вера Брежнева посетила проходивший в Риме модный показ дизайнера Giambattista Valli.
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Макгрегор назвал своего любимого футболиста. Тот ответил ирландцу
Ирландский боец смешанного стиля и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал своего любимого футболиста.
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Военнослужащий застрелил восьмерых сослуживцев в Забайкалье
Профиль вчера в 09:47
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Авербух назвал выступление Медведевой катастрофически слабым
Чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух поделился мнением о короткой программе россиянки Евгении Медведевой на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде, передает Sport24.
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Победительница отборочного конкурса "Мисс Украина" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
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Строители тестируют подсветку Крымского моста
Арочный участок Крымского моста на один час подсветили светильниками с белыми и красными светодиодами, строители проводят тестирование и настройку подсветки, которая окрасит цветами триколора мост к концу текущего года, сообщает инфоцентр «Крымский мост».
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Общество
Норвежская авиакомпания закупит 40 самолетов SSJ-100
Би-порт вчера в 04:52
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Должникам сохранят прожиточный минимум
Правительству советуют создать законопроект, исходя из которого за каждым должником — несмотря на размер его задолженности перед банком — будет сохранена сумма прожиточного минимума.
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Умер автор песен «Песняров» Олег Молчан
В Белоруссии на 55-м году жизни скончался композитор, автор песен ансамбля «Песняры» Олег Молчан.
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Хавбек «Локомотива» Баринов сообщил о готовности к переезду в Англию
Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России Дмитрий Баринов заявил о готовности к переезду в Английскую премьер-лигу (АПЛ).
Газета.Ru 07:29
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Лукашенко отрёкся от Великой Отечественной: Это не наша война
Напомним, что ранее Лукашенко упрекнул Россию за попытки "приватизировать" победу в Великой Отечественной войне.
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Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Украинский политолог Вячеслав Ковтун попал в реанимационное отделение больницы в Москве.
Аргументы недели вчера в 00:41
Армия и оружие
Две российские атомные подлодки испытают вооружение в Норвежском море
В Норвежском море пройдут испытания вооружения российских атомных подлодок "Нижний Новгород" и "Псков".
Газета.Ru 07:55
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Гибрид Land Cruiser 200 и Lada Vesta показан в Сети
Получился интересный гибрид Toyota Land Cruiser и LADA Vesta.
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Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru вчера в 11:23
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Киностудии назвали актеров-претендентов на «Оскар»
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Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
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Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
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«Джокер» обгоняет «Дэдпул» как самый кассовый фильм с R-рейтингом
Фильм "Джокер" может стать самым популярным фильмом с R-рейтингом за все время, передает Independent.
Газета.Ru 23 октября в 12:32
Армия и оружие
В России предупредили о деградации С-400 из-за Саудовской Аравии
Lenta.ru 24 октября в 17:15