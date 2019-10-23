Футбол

Нева СпортНева СпортСлуцкий прокомментировал конфликт с оскорбившим его игроком

Напомним, между главным тренером «Витесса» Леонидом Слуцким и полузащитником команды Ришедли Базуром произошёл конфликт. Инцидент случился во время тренировки. Базур остался недоволен столкновением с партнером Джеем-Рой Гротом, а затем повздорил с главным тренером.
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