Футбол
Нева СпортСлуцкий прокомментировал конфликт с оскорбившим его игроком
Напомним, между главным тренером «Витесса» Леонидом Слуцким и полузащитником команды Ришедли Базуром произошёл конфликт. Инцидент случился во время тренировки. Базур остался недоволен столкновением с партнером Джеем-Рой Гротом, а затем повздорил с главным тренером.
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Ферстаппен выиграл квалификацию «Формулы-1» в Мексике
Голландский пилот Макс Ферстаппен из Red Bull Racing показал лучшее время в квалификации Гран-при Мексики на чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».
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Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча
Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России.
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Смертный приговор за убийство ребёнка вынесен в Белоруссии
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Во Вьетнаме на пляже нашли умершую россиянку
Во Вьетнаме на пляже Хам Тьен провинции Биньтхуан нашли тело 71-летней россиянки, сообщает газета VN Express.
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В Москве за сезон погибли 45 мотоциклистов
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Два человека погибли в результате ДТП в Петербурге
Два человека погибли и один пострадал в результате столкновения автобуса ПАЗ и легковых машин Huyndai Solaris и Audi Q3 в Санкт-Петербурге.
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Карпин оригинально поздравил игрока «Ростова» с днем рождения
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин оригинально поздравил игрока желто-синих Эвелина Попова с днем рождения.
Газета.Ru 17:53
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В Великобритании водителю фургона с 39 трупами предъявили обвинения
В Великобритании 25-летнему водителю грузовика Морису Робинсону предъявлены обвинения в 39 эпизодах непредумышленного убийства, а также в торговле людьми, содействии незаконной иммиграции и отмывании денег, сообщает Sky News со ссылкой на полицию Эссекса.
Интерфакс 14:42
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Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
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Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
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Европа переходит на зимнее время
Перевод часов на зимнее время пройдет почти во всех странах Европы в ночь с субботы, 26 октября, на воскресенье.
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