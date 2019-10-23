Футбол
Нева СпортСлуцкий прокомментировал конфликт с оскорбившим его игроком
Напомним, между главным тренером «Витесса» Леонидом Слуцким и полузащитником команды Ришедли Базуром произошёл конфликт. Инцидент случился во время тренировки. Базур остался недоволен столкновением с партнером Джеем-Рой Гротом, а затем повздорил с главным тренером.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
Экономика
Завод Pozis потребовал от Госдумы равных льгот с иностранцами
Зеленодольский завод Pozis направил в Госдуму РФ ряд предложений по выравниванию на рынке условий работы по сравнению с иностранными производителями, пользующимися льготами режимов ТОСЭР.
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
Политика
Путин сообщил Макрону о содержании переговоров с Эрдоганом по Сирии
Путин рассказал Макрону о содержании его переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, которые прошли 22 октября в Сочи.
Политика
Владимир Зеленский поскандалил с националистами в Донбассе
Происшествия
Солдат расстрелял сослуживцев в военной части в Забайкалье
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Общество
Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину
Чем немедленно вызвал шквальную дискуссию в Сети. Ведь уходя со сцены, всем остальным наставникам Королев пожал.
Фигурное катание
Медведева показала провальное выступление на Гран-при Канады
Российская фигуристка Евгения Медедева завалила короткую программу на Гран-при Канады.
Происшествия
В Алтайском крае объявлен траур по погибшим в ДТП
В Алейском районе Алтайского края 28 октября объявлено днем траура по восьми погибшим в ДТП. Об этом сообщается на сайте губернатора края.
Культура
Телевикторина «Слабое звено» вернется на экраны
Происшествия
Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США
Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
Шоу-бизнес
Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
Общество
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Победительница отборочного конкурса "Мисс Украина" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Общество
Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Кино
Сценаристом новых «Пиратов Карибского моря» стал создатель «Чернобыля»
Disney начала работать над перезапуском "Пиратов Карибского моря" в конце прошлого года.
Футбол
Игроки молодежных команд «Ахмата» и «Арсенала» устроили драку на поле
Игроки молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "Арсенала" устроили массовую драку прямо во время матча.
Происшествия
Ребенок «без лица» родился в Португалии
В португальской больнице города Сан-Бернарду-де-Сетубал был рожден на свет ребенок без носа, глаз и части черепа.
Авто
Названы 3 лучшие подержанные иномарки за 300 тыс. рублей
Эксперты по подержанным автомобилям назвали три лучшие иномарки по цене до 300 тыс. рублей. Все модели экономичны и неприхотливы.
Происшествия
Смертный приговор за убийство ребёнка вынесен в Белоруссии
Армия и оружие
США рассчитывают, что Польша сможет захватить Калининградскую область
Если польским и американским военных удастся уничтожить российскую военную технику в Калининградской области, силы НАТО смогут "эффективно действовать в регионе" и поддерживать оборону Эстонии, Латвии и Литвы.
Общество
Мария Бутина прилетела в Москву
Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
Финансы
Доля кредитов населению достигла максимума с начала 2019 года
Доля кредитов населению в общем портфеле крупнейших банков России в сентябре достигла 25,8%, что является максимумом с начала 2019 года, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Национального рейтингового агентства (НРА).
Шоу-бизнес
Адель сильно похудела после развода с супругом
В апреле этого года британская артистка развелась с Саймоном Конескки. После разрыва с супругом звезда начала стремительно худеть.
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Астон Виллу»
Армия и оружие
Под Донецком на позициях ВСУ опять взорвался миномёт «Молот»
Авто
Когда менять приводной ремень на автомобиле?
Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Происшествия
В Пермском крае пропал с радаров частный легкомоторный самолет
Спасатели начали поиск частного легкомоторного самолета, который пропал после вылета с аэродрома в деревне Нижнее Городище в Пермском крае, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.
Политика
Лукашенко отрёкся от Великой Отечественной: Это не наша война
Напомним, что ранее Лукашенко упрекнул Россию за попытки "приватизировать" победу в Великой Отечественной войне.