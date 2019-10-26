Футбол

RT на русскомRT на русскомСлуцкий прокомментировал отстранение нагрубившего ему игрока

Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий признал, что команде будет тяжело компенсировать потерю полузащитника Ришедли Базура, которого российский наставник выгнал с тренировки за конфликт с партнёром и с самим наставником.
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Слуцкий высказался об отстранении оскорбившего его игрока

Чемпионат02:34

Слуцкий дал комментарий по конфликту с Базуром

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Леонид Слуцкий: Будет непросто заменить Базура

Советский спорт05:07

Слуцкий прокомментировал отстранение от занятий с основой «Витесса» футболиста, который нагрубил ему

Спорт-Экспресс02:18

Слуцкий прокомментировал отстранение Базура от тренировок «Витесса»

Sport24.ru02:16

Слуцкий: отстраненного Базура будет трудно заменить

РИА Новости06:01

Слуцкий дал комментарий по конфликту с Базуром

Матч ТВ01:58
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