Футбол
RT на русскомСлуцкий прокомментировал отстранение нагрубившего ему игрока
Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий признал, что команде будет тяжело компенсировать потерю полузащитника Ришедли Базура, которого российский наставник выгнал с тренировки за конфликт с партнёром и с самим наставником.
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Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
Происшествия
Названо имя солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье
Экономика
Контракт между РЖД и правительством ДР Конго составит $500 млн
Подписанный на текущей неделе меморандум о сотрудничестве между ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и правительством Демократической Республики Конго (ДРК) открывает путь к заключению контракта на сумму в $500 млн.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Общество
Как Марию Бутину встретили в России
В субботу, 26 октября, в Россию вернулась Мария Бутина, которую накануне освободили из федеральной тюрьмы города Таллахасси (штат Флорида).
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Кино
Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Происшествия
В Кировской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом
Четыре человека погибли, еще девять пострадали при столкновении микроавтобуса с легковой автомашиной в Кировской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Общество
Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Украинский политолог Вячеслав Ковтун попал в реанимационное отделение больницы в Москве.
Происшествия
Устроивший под Киевом поножовщину мужчина неожиданно умер при задержании полицией
Водитель начал сопротивляться полиции и бросался на сотрудников с ножом. Правоохранителям удалось обезвредить и задержать мужчину.
Армия и оружие
Минобороны показало видео переброски С-300 на границу с Афганистаном
Ранее РБК со ссылкой на источники, близкие к российскому оборонному ведомству, сообщал, что ЗРК С-300 «Фаворит» впервые перебросили на границу Таджикистана и Афганистана.
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Армия и оружие
Эрдоган назвал условия для возможного начала новой операции в Сирии
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара начнет новую операцию в Сирии против курдских формирований, если Россия не выполнит условия сочинских соглашений, согласно которым курдские военные должны покинуть зону безопасности в 30 км у границ Турции.
Шоу-бизнес
Старшая дочь Анастасии Заворотнюк придет на шоу Андрея Малахова
Стало известно, кто ведет аккаунт в Инстаграме в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой, как ранее сообщалось, диагностировали рак головного мозга.
Хоккей
Локомотив — СКА 4:3 (Овертайм)
Петербургский СКА в овертайме проиграл ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном
Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Космос
Американский астронавт полетит на МКС вместо японского космонавта
Американский астронавт заменит японского коллегу при следующем запуске российского космического корабля "Союз" на Международную космическую станцию.
Здоровье
Депздрав рекомендовал москвичам отказаться от чипсов и кексов
Риск развития инсульта можно снизить, исключив из рациона чипсы, кексы, маргарин и бисквиты, сообщила главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Происшествия
Дедушка два года насиловал жившую с ним внучку
Полиция задержала ростовского пенсионера, в течение двух лет насиловавшего свою внучку.
Происшествия
Задержаны подозреваемые по делу о грузовике с 39 трупами в Британии
Британская полиция задержала еще двоих подозреваемых в убийстве 39 человек, найденных 23 октября в прицепе фуры-рефрижератора в графстве Эссекс.
Шоу-бизнес
Полина Гагарина из-за болезни отменила концерт в Екатеринбурге
Фигурное катание
Урманов оценил шансы Трусовой на победу на Skate Canada
Олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Алексей Урманов оценил шансы 15-летней Александры Трусовой выиграть этап серии Гран-при в Канаде.