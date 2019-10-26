Футбол
RT на русскомСлуцкий прокомментировал отстранение нагрубившего ему игрока
Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий признал, что команде будет тяжело компенсировать потерю полузащитника Ришедли Базура, которого российский наставник выгнал с тренировки за конфликт с партнёром и с самим наставником.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:46, Ашберн
Происшествия
В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье
Происшествия
В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова
В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Общество
Рэпер Pusha T выпустит кроссовки в честь выхода новой Modern Warfare
Американский рэпер Pusha T выпустит специальную версию кроссовок Ozweego, посвящённую выходу игры Call of Duty: Modern Warfare.
Общество
«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма
Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Армия и оружие
В Польше испугались повторить судьбу курдов
Автор статьи призывает поляков «не питать иллюзий»: республика разделит судьбу курдов в Сирии.
Фигурное катание
Орсер высказался о неудаче Медведевой в короткой программе
Канадский специалист Брайан Орсер, который тренирует российскую фигуристку Евгению Медведеву, прокомментировал неудачное выступление спортсменки в короткой программе на этапе Гран-при в Келоуне, передает ТАСС.
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12
Количество пострадавших в результате пожара в кафе в Улан-Удэ, который возник из-за взрыва бытового газа, увеличилось до 12 человек.
Общество
Мария Бутина вернулась в Россию
Россиянка Мария Бутина, которую на днях освободили из тюрьмы в США, вернулась на родину.
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
Фото: yandex.ru Этими вопросами задались в Минкульте и составили «доску позора» российских кинематографистов.
Общество
Пять знаков зодиака, которых ждет финансовый успех в ноябре
Финансы
Дефицит бюджета США составил почти $1 трлн
По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина.
Гаджеты
Honor представил в России смартфон Honor 9X
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе.
Политика
Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
Политика
Почему Россия простила долг Африке, а своим гражданам — нет
Списание долгов дает нам возможность активней работать в Африке.
Происшествия
Двое подозреваемых задержаны по делу об убийстве 39 человек в Британии
Полиция Эссекса задержала еще двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, найденных мертвыми в грузовике в Великобритании.
Общество
Макгрегор ответил толпе дагестанцев у его отеля в Москве
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока»
Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Хоккей
Виталий Кравцов продолжит карьеру в «Тракторе»
Форвард «Трактора» подумывал над тем, чтобы сразу отправиться за океан, но остался в Челябинске ещё на год, и он не стал для Кравцова тем самым билетом в лучшую лигу мира.
Шоу-бизнес
Елизавета Фролова назвала себя сестрой Ксении Бородиной
У Ксении Бородиной внезапно объявилась сестра. Елизавета Фролова назвала себя кровной родственницей телеведущей.
Футбол
В Греции утверждают, что Жаба может перейти в «Спартак»
Бразильский нападающий ПАОК Лео Жаба, ранее выступавший за «Ахмат», может перейти в «Спартак», информирует sport24.gr.
Автоспорт
Даниил Квят: Пятница получилась продуктивной
Пятница получилась продуктивной – мы старались сделать максимум возможного, готовясь к субботе и воскресенью.
Армия и оружие
В России предупредили о деградации С-400 из-за Саудовской Аравии
Армия и оружие
СМИ узнали о планах Минобороны защитить военнослужащих от переработок
Как сообщает в пятницу газета «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны, командиров, которые допоздна задерживают подчиненных на службе, будут привлекать к ответственности вплоть до увольнения.
Армия и оружие
Турция намерена приобрести у России 36 истребителей Су-35
Происшествия
Пролежавшее 15 лет в ванной мумифицированное тело нашли в Испании
Полиция Мадрида обнаружила в одной из квартир испанской столицы мумифицированное тело 78-летней женщины, умершей как минимум 15 лет назад.