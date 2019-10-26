Футбол

RT на русскомRT на русскомСлуцкий прокомментировал отстранение нагрубившего ему игрока

Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий признал, что команде будет тяжело компенсировать потерю полузащитника Ришедли Базура, которого российский наставник выгнал с тренировки за конфликт с партнёром и с самим наставником.
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Слуцкий высказался об отстранении оскорбившего его игрока

Чемпионат02:34

Слуцкий дал комментарий по конфликту с Базуром

Sportbox.RU01:58

Слуцкий прокомментировал отстранение от занятий с основой «Витесса» футболиста, который нагрубил ему

Спорт-Экспресс02:18

Слуцкий прокомментировал отстранение Базура от тренировок «Витесса»

Sport24.ru02:16

Слуцкий дал комментарий по конфликту с Базуром

Матч ТВ01:58

Слуцкий об отстранении Базура: «Вопрос в том, станем ли команда слабее или сплотится»

Sports.ru04:19

Слуцкий впервые высказался после скандала с оскорбившим его игроком

Газета.Ru02:28
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Газета.Ru вчера в 21:29
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Автор статьи призывает поляков «не питать иллюзий»: республика разделит судьбу курдов в Сирии.
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Количество пострадавших в результате пожара в кафе в Улан-Удэ, который возник из-за взрыва бытового газа, увеличилось до 12 человек.
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Мария Бутина вернулась в Россию

Россиянка Мария Бутина, которую на днях освободили из тюрьмы в США, вернулась на родину.
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Пять знаков зодиака, которых ждет финансовый успех в ноябре

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По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина.
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Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе.
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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
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Почему Россия простила долг Африке, а своим гражданам — нет

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Двое подозреваемых задержаны по делу об убийстве 39 человек в Британии

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Форвард «Трактора» подумывал над тем, чтобы сразу отправиться за океан, но остался в Челябинске ещё на год, и он не стал для Кравцова тем самым билетом в лучшую лигу мира.
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У Ксении Бородиной внезапно объявилась сестра. Елизавета Фролова назвала себя кровной родственницей телеведущей.
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В Греции утверждают, что Жаба может перейти в «Спартак»

Бразильский нападающий ПАОК Лео Жаба, ранее выступавший за «Ахмат», может перейти в «Спартак», информирует sport24.gr.
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Даниил Квят: Пятница получилась продуктивной

Пятница получилась продуктивной – мы старались сделать максимум возможного, готовясь к субботе и воскресенью.
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СМИ узнали о планах Минобороны защитить военнослужащих от переработок

Как сообщает в пятницу газета «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны, командиров, которые допоздна задерживают подчиненных на службе, будут привлекать к ответственности вплоть до увольнения.
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Пролежавшее 15 лет в ванной мумифицированное тело нашли в Испании

Полиция Мадрида обнаружила в одной из квартир испанской столицы мумифицированное тело 78-летней женщины, умершей как минимум 15 лет назад.
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