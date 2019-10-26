Футбол

RT на русскомRT на русскомСлуцкий прокомментировал отстранение нагрубившего ему игрока

Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий признал, что команде будет тяжело компенсировать потерю полузащитника Ришедли Базура, которого российский наставник выгнал с тренировки за конфликт с партнёром и с самим наставником.
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«Витесс» – «АДО Ден Хаг» – 0:2, 26 октября 2019, забавный гол «Витессу»

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