Футбол
RT на русскомСлуцкий прокомментировал отстранение нагрубившего ему игрока
Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий признал, что команде будет тяжело компенсировать потерю полузащитника Ришедли Базура, которого российский наставник выгнал с тренировки за конфликт с партнёром и с самим наставником.
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Происшествия
В Астрахани десять человек пострадали в ДТП с маршруткой
Десять человек пострадали и попали в больницу после ДТП с участием маршрутки в Астрахани, сообщили в ГИБДД России.
РИА Новости 09:17
Армия и оружие
Военная полиция России провела патрулирование в Сирии
Ранее в Минобороны России сообщили, что российская военная полиция провела патрулирование от города Камышлы на севере Сирии до населённого пункта Матала и обратно.
RT на русском 15:14
Политика
Германии понадобилась альтернатива сочинским договоренностям по Сирии
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила мнение, что сочинским договоренностям России и Турции по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии якобы нужна альтернатива.
Взгляд.ру 16:51
Политика
В США выступают против выделения средств на воссоздание G8
В американском Конгрессе внесли на рассмотрение законопроект, который запрещает выделять средства на участие России в G7 или воссоздание G8 с участием России.
Gazeta.SPb 12:00
Музыка
В эфир вышел новый выпуск шоу «Голос»
На шоу "Голос" продолжаются слепые прослушивания — накануне прошёл третий день набора в команды.
RT на русском 02:33
Футбол
Игуаина доставили в больницу после матча с «Лечче»
Чемпионат 11:50
Единоборства
Конор Макгрегор: «Смеюсь над водоносом Махачевым»
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор обратился к тренеру и отцу Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу Нурмагомедову, который предложил провести бой Конора и Ислама Махачева.
Матч ТВ 10:09
Авто
УАЗ вспомнил о необычном кемпере УАЗ-452
Пользователи Сети вспомнили о необычной модификации «буханки» от компании Schieppati.
Тарантас Ньюс 10:24
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»
«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
Игромания.ру вчера в 15:19
Наука
Жаба научилась превращаться в гадюку для защиты от хищников
Популярная механика 23 октября в 08:02
Экономика
Кремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая
В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 07:31
Общество
Представительница Пуэрто-Рико завоевала титул «Мисс Земля-2019»
«Мисс Земля» — один из крупнейших конкурсов красоты, который ежегодно проводится на Филиппинах под эгидой ООН.
Говорит Москва 06:28
Шоу-бизнес
«Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление
Как сообщает РИА Новости, в четверг PR-директор Рудовой Дубровская в шоу Малахова о "тайной жизни знаменитых девушек" рассказала, что имя и телефон актрисы попали в обнародованный в Сети перечень дам, "с которыми можно встретиться за деньги".
Российская газета 15:15
Происшествия
СК опубликовал видео с ДТП на Алтае, в котором погибли восемь человек
Следственный комитет России опубликовал в мессенджере WhatsApp видео с места ДТП на трассе в Алтайском крае, в результате которого погибли восемь человек.
РИА Новости 06:52
Происшествия
Солдат-срочник застрелил 8 человек в воинской части в Забайкалье
БИЗНЕС Online вчера в 08:40
Армия и оружие
США рассчитывают, что Польша сможет захватить Калининградскую область
Если польским и американским военных удастся уничтожить российскую военную технику в Калининградской области, силы НАТО смогут "эффективно действовать в регионе" и поддерживать оборону Эстонии, Латвии и Литвы.
Pravda.Ru 05:37
Футбол
Карпин поздравил Попова: «Попик, с днем рождения! Все стареешь, еще помрешь у нас на поле»
Валерий Карпин поздравил Ивелина Попова с днем рождения.
Sports.ru 15:54
Футбол
Президент «Ростова» сделал подарок владельцам абонементов
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц организовал бесплатную электричку на матч пятнадцатого тура российской Премьер-лиги против «Краснодара».
Евро-футбол.ру 16:28
Общество
Пять знаков зодиака, которых ждет финансовый успех в ноябре
Вечерняя Москва вчера в 05:01
Происшествия
Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей
Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
Российская газета 24 октября в 06:27
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену
Известный футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану.
Аргументы недели вчера в 15:25
Футбол
Карпин резко ответил журналисту после матча «Ростов» — «Сочи»
RT на русском 14:44
Футбол
«Атлетико» обыграл «Атлетик» благодаря голам Сауля и Мораты
Мадридский "Атлетико" победил "Атлетик" из Бильбао со счетом 2:0. Встреча 10-го тура примеры прошла в Мадриде.
Sportbox.RU 16:52