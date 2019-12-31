Политика
РИА НовостиСлуцкий прокомментировал слова посла США о сговоре Сталина и Гитлера
Высказывания посла США в Польше о сговоре Сталина и Гитлера не только безграмотны, но и поощряют Варшаву к дальнейшему насаждению исторической лжи и государственного вандализма, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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Слуцкий назвал «безграмотными» слова посла США в Польше о «сговоре Сталина и Гитлера»
Комсомольская правдавчера в 21:10
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