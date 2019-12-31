Высказывания посла США в Польше о сговоре Сталина и Гитлера не только безграмотны, но и поощряют Варшаву к дальнейшему насаждению исторической лжи и государственного вандализма, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Слуцкий прокомментировал слова посла США о сговоре Сталина и Гитлера

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