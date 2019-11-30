Футбол
Свободная ПрессаЛеонид Слуцкий покинул «Витесс»
Известный российский тренер Леонид Слуцкий объявил об уходе с поста главного тренера голландского «Витесса». Наставник заявил, что покидает Нидерланды.
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«Русский не выглядит как тренер». Что в Голландии говорят об увольнении Слуцкого из «Витесса»
Sport24.ru30 ноября в 15:00
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