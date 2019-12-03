Футбол
Бомбардир.руСлуцкий провeл прощальный обед с футболистами «Витесса»
Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий организовал прощальный обед для игроков команды из Арнема. Российский специалист сообщил об этом в своем инстаграме, прикрепив две фотографии с мероприятия. Слуцкий работал с «Витессом» с лета 2018 года.
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«Я люблю вас, ребята». Слуцкий провел прощальный обед с игроками «Витесса»
Спорт-Экспрессвчера в 10:52
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