Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руСлуцкий провeл прощальный обед с футболистами «Витесса»

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий организовал прощальный обед для игроков команды из Арнема. Российский специалист сообщил об этом в своем инстаграме, прикрепив две фотографии с мероприятия. Слуцкий работал с «Витессом» с лета 2018 года.
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Слуцкий провел прощальный обед с игроками «Витесса»

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«Я люблю вас, ребята». Слуцкий провел прощальный обед с игроками «Витесса»

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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России, а также английского клуба «Халл Сити» и нидерландского клуба «Витесс». Кандидат педагогических наук.
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