Футбол
Бомбардир.руСлуцкий провeл прощальный обед с футболистами «Витесса»
Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий организовал прощальный обед для игроков команды из Арнема. Российский специалист сообщил об этом в своем инстаграме, прикрепив две фотографии с мероприятия. Слуцкий работал с «Витессом» с лета 2018 года.
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«Я люблю вас, ребята». Слуцкий провел прощальный обед с игроками «Витесса»
Спорт-Экспрессвчера в 10:52
«Проблема „Витесса“ не в Слуцком, а в Валерии Ойфе» - голландцы о российском руководстве арнемского клуба
ИноПроСпорт02 декабря в 14:44
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