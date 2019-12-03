Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руСлуцкий провeл прощальный обед с футболистами «Витесса»

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий организовал прощальный обед для игроков команды из Арнема. Российский специалист сообщил об этом в своем инстаграме, прикрепив две фотографии с мероприятия. Слуцкий работал с «Витессом» с лета 2018 года.
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Слуцкий провёл прощальный обед с игроками «Витесса»

Чемпионат11:24

«Я люблю вас, ребята». Слуцкий провел прощальный обед с игроками «Витесса»

Спорт-Экспресс10:52

«Я люблю вас, ребята». Слуцкий провел прощальный обед с игроками «Витесса»

Матч ТВ10:33

Слуцкий - футболистам «Витесса»: «Последний ужин. Люблю вас, ребята». ФОТО

Sport.ru12:01

«Я люблю вас, ребята». Слуцкий провел прощальный обед с игроками «Витесса»

Sportbox.RU10:33

Слуцкий организовал прощальный обед для футболистов «Витесса»

Sport24.ru11:42

Слуцкий провел прощальный обед с игроками «Витесса»

Sports.ru12:40
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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