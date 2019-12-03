Футбол
Бомбардир.руСлуцкий провeл прощальный обед с футболистами «Витесса»
Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий организовал прощальный обед для игроков команды из Арнема. Российский специалист сообщил об этом в своем инстаграме, прикрепив две фотографии с мероприятия. Слуцкий работал с «Витессом» с лета 2018 года.
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Обнародован прогноз нового повышения пенсионного возраста
СМИ дали прогноз нового срока повышения пенсионного возраста в России.
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От взрыва газа разрушилась стена дома, сообщает ТАСС. По предварительным данным, пострадали четыре человека.
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Солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба выходит замуж за бизнесмена Станислава Юркина, свадьба запланирована на 2020 год.
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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
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Посольство США назвало заявление МИДа по Уилану «фактически неверным»
Посольство США ответило на заявления МИД России о том, что все жалобы на издевательства и угрозы жизни гражданина Пола Уилана, который находится в СИЗО из-за обвинений в шпионаже, являются симуляцией.
Транспорт
ГИБДД намерена пересадить автомобилистов на общественный транспорт
Понарьин считает, что выход из сложившийся ситуации только один – использовать комфортный, массовый общественный транспорт, как во времена СССР.
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В ДНР заявили об обстреле донецкого аэропорта силовиками
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Певцов назвал Познера врагом России за поддержку абортов
Актер Дмитрий Певцов в беседе с порталом "Царьград" назвал телеведущего Владимира Познера "врагом России".
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Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
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Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло — официально стала Джоном.
Футбол
Лионель Месси получил «Золотой мяч» лучшего футболиста мира
Ранее Месси становился обладателем "Золотого мяча" в 2009 году.
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В ДТП с автобусом под Воронежем пострадали 17 украинцев
На федеральной трассе М-4 "Дон" в Воронежской области опрокинулся рейсовый автобус, пострадали 17 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Футбол
В Тверской области планируют возродить профессиональный футбол
Планируем развивать профессиональный футбол, а также детское направление.
Энергетика
Bloomberg: ОПЕК предрек конец «золотого века» сланцевой нефти
Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) объявила о конце "золотого века" добычи сланцевой нефти в Соединенных Штатах Америки, пишет деловое агентство Bloomberg.
Политика
В Госдуме оценили продление договора на транзит нефти через Украину
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT сообщение о том, что «Укртранснафта» и «Транснефть» продлили договор на транзит нефти через Украину на десять лет.
Общество
Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину
Россиянин Олег Никитин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину.
Шоу-бизнес
Лещенко оправдал Бузову за ошибку в его фамилии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко оценил, что Ольга Бузова его знает. По поводу оговорки он сказал, что они случаются.
Авто
Datsun не собирается покидать рынок России
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Игры
All in! Games издаст изометрическую ролёвку Alaloth: Champions of The Four Kingdoms
Games сообщила о сотрудничестве с итальянской студией Gamera Interactive, которая работает над изометрической ролевой игрой Alaloth: Champions of The Four Kingdoms.
Футбол
Бельгийский форвард Каргбо стал игроком киевского «Динамо»
ФК «Динамо» (Киев) подписал контракт с 19-летним нападающим юношеской сборной Бельгии Ибрагимом Каргбо, сообщает официальный сайт клуба.
Музыка
Группа Pussycat Dolls возвращается на сцену
Американская певица Николь Шерзингер объявила о том, что популярная когда-то группа The Pussycat Dolls, в которой она долгое время работала, воссоединяется и скоро отправится в концертный тур.
Общество
В Испании возобновили уголовное дело против фонда Месси
Судья Мария Тардон возобновила уголовное дело против благотворительного фонда нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Abc.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Экономика
Сбербанк решил выдавать рискованные кредиты в обмен на «золотые акции»
Сбербанк в следующем году будет предлагать широкому кругу клиентов новый инструмент — кредит с применением «золотой акции», рассказал журналистам вице-президент по инвестиционной деятельности Сбербанка, председатель совета директоров «Сбербанк инвестиции» Оскар Рацин, передает корреспондент РБК.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Происшествия
Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы
Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Политика
Спикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ
Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.