Футбол
ЧемпионатСлуцкий провёл прощальный обед с игроками «Витесса»
Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий провёл прощальный обед с игроками арнемского клуба.
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Политика
В Германии задержали фигуранта украинского «газового дела», пишут СМИ
Фигурант "газового дела" и экс-депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко задержан в Германии, сообщило во вторник издание Liga.net со ссылкой на источник в украинской Генпрокуратуре.
Игры
В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3
Общество
США арестовали россиянина за попытку обойти санкции
Сотрудник российской компании KS Engineering Олег Никитин был арестован в США по обвинению в попытке обойти санкции на поставку энергооборудования.
Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Транспорт
В московском метро подорожает проезд
Стоимость одной поездки в метро Москвы подорожает на два рубля с 1 февраля 2020 года.
Финансы
Доллар и евро увеличиваются в цене
Сегодня стоимость американского доллара увеличилась на 33 копейки и составила 64,4 рубля.
Здоровье
Медики назвали три основных фактора, запускающих развитие рака
Немецкие врачи рассказали о трех факторах, которые запускают развитие рака.
Шоу-бизнес
Певцов назвал Познера «врагом России»
Известный актёр Дмитрий Певцов крайне негативно отреагировал на слова Владимира Познера из-за высказываний журналиста о запрете абортов.
Политика
Зеленский заявил о несогласии с условиями Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский не может согласиться с прописанной в Минских договоренностях первоочередностью выборов в Донбассе.
Кино
Кит Харингтон раскрыл причину убийства Дейенерис в «Игре престолов»
Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о причине убийства Дейенерис Таргариен в восьмом сезоне.
Происшествия
Фанаты «Зенита» поддержали арестованных болельщиков «Спартака»
Авто
Стали известны особенности нового внедорожника Nissan Armada
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Джоли и Питта официально стала Джоном
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло — официально стала Джоном.
Политика
Макрон предложил разработать новый ДРСМД с участием Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Лондоне отметил, что Европа должна участвовать в создании нового договора о стратегических ядерных вооружениях, передает ТАСС.
Армия и оружие
Ливийцы не верят в соглашение террориста ПНС Ливии с Турцией
Старейшины племен Зинтана и ас-Сиан раскритиковали соглашение между главарем так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, направленное на дальнейшее обогащение боевиков.
Хоккей
Болельщики выбрали 12 хоккеистов для участия в Матче звезд КХЛ
Политика
Госдеп США заявил о дискуссиях по расширению «нормандского формата»
Возможность расширения «нормандского формата» является темой идущих сейчас дискуссий, заявил 3 декабря заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл на слушаниях в комитете сената по международным делам.
Общество
У российской молодежи появилась новая сексуальная ориентация
Подростки из второй группы как раз и формируют новую сексуальную ориентацию.
Наука
В мозге обнаружили две цепи, отвечающие за суицид
Группа зарубежных исследователей обнаружила в мозге две цепи, которые отвечают за суицидальные наклонности.
Политика
Украина хотела бы привлечь НАТО к урегулированию в Донбассе
Пристайко подтвердил, что Украина стремится стать частью альянса и сохраняет этот курс, несмотря на военные действия на своей территории.
Происшествия
Междугородний автобус перевернулся в Воронежской области
Междугородний автобус с пассажирами перевернулся в Воронежской области днём 3 декабря, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Армия и оружие
Путин назвал долю современного вооружения ВМФ России
Политика
Франция заявила о готовности ЕС ответить на пошлины США
Французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз готов дать «сильный ответ» на введение пошлин со стороны США, сообщает RT.
Политика
Кремль ответил на идею Зеленского обсудить статус Крыма
Кремль ответил на идею Владимира Зеленского обсудить статус Крыма с представителями РФ, Украины и США, инициативу украинского президента отвергли.
Футбол
«Спартак» направил в РФС письмо о судействе в матче с «Зенитом»
Напомним, «Спартак» проиграл «Зениту» со счётом 1:0. После матча главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско заявил, что его подопечные должны были получить право на пробитие пенальти в середине второго тайма.
Спорт
ВАДА не может перепроверить пробы 145 российских спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) признало, что не может перепроверить допинг-пробы 145 из 298 российских спортсменов из-за изменения данных в Московской антидопинговой лаборатории.
Единоборства
Руис высказался о тактике на бой с Джошуа
Чемпион мира WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Энди Руис поделился мнением относительно боя-реванша с британцем Энтони Джошуа.