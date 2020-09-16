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РИА Новости
РИА Новости

Слуцкий раскритиковал новый формат Кубка России

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий выступил с критикой по поводу нового формата Кубка России по футболу. "Рубин" в среду обыграл новороссийский "Черноморец" в первом матче групповой стадии Кубка России.В источнике
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Советский спорт

Леонид Слуцкий: Мы предполагали, что матч против «Черноморца» сложиться крайне сложно для нас

Советский спортвчера в 15:59
Новый Век

«Рубин» сыграет с «Черноморцем» в Новороссийске

Новый Веквчера в 02:24
Спорт-Экспресс

Слуцкий раскритиковал новый формат проведения Кубка

Спорт-Экспрессвчера в 15:03
Чемпионат

Слуцкий раскритиковал новый формат Кубка России

Чемпионатвчера в 15:31
Спорт БИЗНЕС Online

Слуцкий раскритиковал новый формат Кубка России

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 14:41
Ставка TV

Прогноз и ставка на Черноморец - Рубин 16 Сентября 2020 года от Виктора Л72

Ставка TVвчера в 05:18
Sports.ru

Фанаты «Черноморца» окружили Слуцкого, чтобы сделать фото. Тренера «Рубина» увела охрана

Sports.ruвчера в 15:50

У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей
Daily Moscow15 сентября в 08:17
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Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с заявлением о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РБКвчера в 16:59
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Тутберидзе опубликовала первое фото с Медведевой после воссоединения

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала первую фотографию с серебряной призеркой Олимпийских игр в Пхенчхане Евгенией Медведевой после ее возвращения в команду.
РЕН ТВвчера в 12:27

Sony and Square Enix официально представили игру Final Fantasy XVI

Токио, 16 сентября 2020, 23:44 — REGNUM Компании Sony and Square Enix представили будущую игру Final Fantasy XVI и сообщили, что она станет эксклюзивом PlayStation 5. Презентация была показана XVI сентября в рамках онлайн-трансляции Showcase.
REGNUMвчера в 16:44
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Лукашенко уволил посла в Латвии и лишил статуса двух дипломатов

Еще одним указом глава государства освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, сообщает пресс-служба белорусского лидера в среду, 16 сентября.
Известиявчера в 16:19
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