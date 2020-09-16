Слуцкий раскритиковал новый формат Кубка России
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий выступил с критикой по поводу нового формата Кубка России по футболу. "Рубин" в среду обыграл новороссийский "Черноморец" в первом матче групповой стадии Кубка России.В источнике
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