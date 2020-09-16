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РИА Новости
РИА Новости

Слуцкий раскритиковал новый формат Кубка России

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий выступил с критикой по поводу нового формата Кубка России по футболу. "Рубин" в среду обыграл новороссийский "Черноморец" в первом матче групповой стадии Кубка России.В источнике
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Советский спорт

Леонид Слуцкий: Мы предполагали, что матч против «Черноморца» сложиться крайне сложно для нас

Советский спортвчера в 15:59
Sports.ru

Фанаты «Черноморца» окружили Слуцкого, чтобы сделать фото. Тренера «Рубина» увела охрана

Sports.ruвчера в 15:50
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Слуцкий раскритиковал новый формат Кубка России

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Слуцкий раскритиковал новый формат проведения Кубка

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Слуцкий раскритиковал новый формат Кубка России

BetOnвчера в 14:59
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Слуцкий раскритиковал новый формат Кубка России

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Слуцкий раскритиковал новый формат Кубка России

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 14:41

РФС подписал соглашение о развитии футбола в Мурманской области

Мурманск, 16 сентября 2020, 10:12 — REGNUM Соглашение о развитии футбола в Мурманской области заключили Российский футбольный союз (РФС), Министерство спорта РФ, а также областные правительство и федерация футбола.
REGNUMвчера в 03:12

Вашингтон намерен установить американские нормы поведения на Луне

Глава NASA Джим Брайденстайн, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований, заявил о необходимости установить на Луне нормы поведения, соответствующие американским ценностям и интересам.
Московский Комсомолецвчера в 16:39
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Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб. "Примерно это будет стоить около 20 руб. к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.", — сказал господин Силуанов журналистам (цитата по "РИА Новости").
Коммерсантъвчера в 13:40
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