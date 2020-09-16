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Газета.Ru
Газета.Ru

Слуцкий раскритиковал новый формат Кубка России

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий негативно высказался о новом формате Кубка России. Напомним, что по новому регламенту команды после 1/64 финала разбили на десять групп, победители которых поборются за трофей в плей-офф.В источнике
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Советский спорт

Леонид Слуцкий: Мы предполагали, что матч против «Черноморца» сложиться крайне сложно для нас

Советский спортвчера в 15:59
Новый Век

«Рубин» сыграет с «Черноморцем» в Новороссийске

Новый Веквчера в 02:24
Спорт-Экспресс

Слуцкий раскритиковал новый формат проведения Кубка

Спорт-Экспрессвчера в 15:03
Чемпионат

Слуцкий раскритиковал новый формат Кубка России

Чемпионатвчера в 15:31
Спорт БИЗНЕС Online

Слуцкий раскритиковал новый формат Кубка России

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 14:41
Ставка TV

Прогноз и ставка на Черноморец - Рубин 16 Сентября 2020 года от Виктора Л72

Ставка TVвчера в 05:18
Sports.ru

Фанаты «Черноморца» окружили Слуцкого, чтобы сделать фото. Тренера «Рубина» увела охрана

Sports.ruвчера в 15:50

Глава Еврокомиссии поддержала создание аналога «акта Магнитского»

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала идею о создании в ЕС нового санкционного режима для введения рестрикций за нарушения прав человека, аналогичного «акту Магнитского» в США.
News.ruвчера в 05:18
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Около 400 предприятий создано на Сахалине с начала года

Interfax-Russia.ru - На Сахалине в 2020 году создано 400 предприятий, количество работников в сфере малого и среднего бизнеса выросло более чем на две тысячи человек, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.
Интерфакс - Россия15 сентября в 05:21
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Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с ходатайством о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РБК18:35
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Лукашенко уволил посла в Латвии и лишил статуса двух дипломатов

Еще одним указом глава государства освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, сообщает пресс-служба белорусского лидера в среду, 16 сентября.
Известиявчера в 16:19
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