Слуцкий раскритиковал новый формат Кубка России
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий негативно высказался о новом формате Кубка России. Напомним, что по новому регламенту команды после 1/64 финала разбили на десять групп, победители которых поборются за трофей в плей-офф.В источнике
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