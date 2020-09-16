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Газета.Ru
Газета.Ru

Слуцкий раскритиковал новый формат Кубка России

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий негативно высказался о новом формате Кубка России. Напомним, что по новому регламенту команды после 1/64 финала разбили на десять групп, победители которых поборются за трофей в плей-офф.В источнике
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Советский спорт

Леонид Слуцкий: Мы предполагали, что матч против «Черноморца» сложиться крайне сложно для нас

Советский спортвчера в 15:59
Sports.ru

Фанаты «Черноморца» окружили Слуцкого, чтобы сделать фото. Тренера «Рубина» увела охрана

Sports.ruвчера в 15:50
Спорт-Экспресс

Слуцкий раскритиковал новый формат проведения Кубка

Спорт-Экспрессвчера в 15:03
РИА Новости

Слуцкий раскритиковал новый формат Кубка России

РИА Новостивчера в 15:47
BetOn

Слуцкий раскритиковал новый формат Кубка России

BetOnвчера в 14:59
Чемпионат

Слуцкий раскритиковал новый формат Кубка России

Чемпионатвчера в 15:31
Спорт БИЗНЕС Online

Слуцкий раскритиковал новый формат Кубка России

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 14:41

Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши подала в окружной суд Варшавы ходатайство о временном аресте авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров
РИА Новости21:44
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Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области

В 180 км от города Омсукчана в Магаданской области аварийно приземлился вертолет Ми-8 авиакомпании «Дальнереченск Авиа», сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу, а также ГО и ЧС Омсукчанского района.
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области
РБК00:54
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В России завершили испытания вертолета Ка-52К «Катран»

Москва, 17 сентября 2020, 07:33 — REGNUM Процесс испытаний корабельных ударных вертолетов Ка-52К «Катран» завершен, машины готовы к серийному производству, заявил РИА Новости генеральный конструктор Национального центра вертолетостроения (НЦВ) «Миль и Камов», Герой России Сергей Михеев.
REGNUM00:33
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscow15 сентября в 08:17
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Мурашко опроверг обязательность вакцинации от коронавируса для медиков

Вакцинация от коронавируса для медицинских работников, учителей и людей из групп риска будет добровольной, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Ведомости01:22
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Епархия начала инвентаризацию объектов захваченного монастыря на Урале

Инвентаризация недвижимого имущества на территории Среднеуральского женского монастыря, захваченного отлученным от церкви схимонахом Сергием (Романовым), началась в четверг, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
ТАСС01:37
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