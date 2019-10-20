Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ» заявил, что братья Алексей и Василий Березуцкие в Нидерландах получают символическую сумму, на которую не могут позволить себе даже квартиру. Слуцкий сделал вывод, что спортсмены остаются в клубе точно не из-за денег.

Слуцкий рассказал о зарплатах в «Витессе»

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